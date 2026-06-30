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Balkan

Erdbeben reißt Bosnien-Herzegowina aus dem Schlaf

Erdbeben reißt Bosnien-Herzegowina aus dem Schlaf
FOTO: iStock/allanswart
1 Min. Lesezeit |

Mitten in der Morgenstille trifft es Bosnien-Herzegowina – ein Erdbeben reißt Bewohner aus dem Schlaf.

Ein Erdbeben der Stärke 3,6 hat am frühen Morgen Bosnien-Herzegowina erschüttert. Der Erdstoß wurde um 06:18 Uhr registriert. Laut dem Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrum (EMSC) lag das Epizentrum nahe der Ortschaft Gornja Bioca in der Gemeinde Ilijas – rund 20 Kilometer nordwestlich des Sarajevoer Stadtzentrums.

Der Herd des Bebens befand sich in einer Tiefe von etwa sieben Kilometern.

Augenzeugen berichten

Schäden oder Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Dennoch war der Stoß für viele Bewohner deutlich spürbar. „Es hat mich aus dem Schlaf gerissen“, berichtete ein Bürger.

Aus dem siebten Stockwerk eines Wohnhauses hieß es: „Man hat das Zittern richtig gespürt.“ Ein weiterer Augenzeuge beschrieb den Moment so: „Keine Schäden, aber der Ruck war unverkennbar – als würde jemand mit einem Hammer gegen das Haus schlagen. Ein paar Sekunden, nicht länger.“

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