Ermittlungen nach Horror-Unfall auf A2 gestartet

Ein schwerer Unfall auf der A2 bei Scheiblingkirchen forderte vier Todesopfer. Ermittlungen laufen, die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Ein schwerer Unfall auf der Südautobahn A2 nahe Scheiblingkirchen hat am Dienstagmorgen in ganz Österreich für Bestürzung gesorgt. Bei einer Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Lastwagen verloren vier Frauen im Alter von 53, 54, 61 und 64 Jahren ihr Leben. Weitere vier Personen, darunter der Fahrer des Kleinbusses und drei Frauen, erlitten schwere Verletzungen.

⇢ Horror-Crash auf der A2: Vier Tote bei Kleinbus-Unfall mit Lkw



Ermittlungen und Hintergründe

Die Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Im Fokus stehen der Fahrer des Lastwagens sowie der Lenker des Kleinbusses. Zur Klärung des Unfallhergangs wird der Fahrtenschreiber des Sattelzuges ausgewertet. Da noch nicht alle Informationen vorliegen, steht die Polizei in Kontakt mit der ukrainischen Botschaft. Die schwer verletzten Insassen des Kleinbusses konnten bislang nicht befragt werden, da sie nicht vernehmungsfähig sind.

Der Unfall ereignete sich um 6.20 Uhr, als der Kleinbus, in dem acht ukrainische Staatsbürger saßen, mit einem Lastwagen spanischer Zulassung kollidierte. Vier der weiblichen Insassen kamen bei dem Aufprall ums Leben. Der 52-jährige Fahrer und drei weitere Frauen erlitten schwere Verletzungen. Die beiden Insassen des Lastwagens, peruanische Staatsbürger im Alter von 43 und 51 Jahren, wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Wiener Neustadt, Wien und Eisenstadt gebracht, wobei auch drei Notarzthubschrauber im Einsatz waren.

Unfallhergang und Verkehrsbehinderungen

Ermittlungen zufolge lenkte der 43-jährige Fahrer den Sattelzug vom Autobahnparkplatz Gleißenfeld auf die Autobahn in Richtung Wien. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die erste Spur soll der nachfolgende Verkehr nicht behindert worden sein. Der Kleinbus prallte dann auf den ersten Fahrstreifen gegen das Heck des Sattelzuges. Der Unfall führte zu einem kilometerlangen Stau auf der A2, und auch auf der Ausweichstrecke über die B54 kam es zu Verzögerungen. Die Autobahn in Richtung Wien blieb bis in die Vormittagsstunden gesperrt.

Die Autobahn in Richtung Wien blieb bis in die Vormittagsstunden gesperrt.