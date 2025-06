Erschüttert: Deshalb interessiert Arnautovic das Spiel überhaupt nicht!

Nach dem klaren 4:0-Sieg gegen San Marino blieb der Jubel aus. Die ÖFB-Stars zeigten sich vom Amoklauf in Graz tief erschüttert und setzten ein stilles Zeichen der Solidarität.

Österreichs Fußball-Nationalteam feierte den 4:0-Erfolg in der WM-Qualifikation gegen San Marino mit ungewohnter Zurückhaltung. Der kurz zuvor verübte Amoklauf in Graz hatte die Spieler emotional schwer getroffen. Nach dem Abpfiff bewegten sich die ÖFB-Akteure gedämpft zur Fankurve, wo 1.500 österreichische Anhänger warteten. Die obligatorische Welle fiel verhalten aus, bevor sich das Team um ein schwarzes Transparent mit zwei weißen Kreuzen und der Aufschrift „Graz“ versammelte.

Doppeltorschütze Marko Arnautovic, der mit nun 41 Länderspieltreffern dem Rekord von Toni Polster (44) näher rückt, zeigte sich tief erschüttert. „Fragt mich gar nichts über das Spiel. Ich freue mich nicht, mich interessiert es nicht“, erklärte der Wiener gegenüber den Medienvertretern. Seine Gedanken seien ausschließlich bei den Ereignissen in Graz gewesen. „Weil es ist Horror. Ich musste den ganzen Tag schon meine Emotionen zurückhalten.“

„Mit dem, was wir heute in der Früh gehört haben, interessiert mich dieses Spiel überhaupt gar nicht. Seither habe ich nur Herzrasen, Mitleid komplett für das, was dort in Graz passiert ist. Das ist brutal. Ich weiß nicht, ob wir noch so safe sind auf dieser Welt. Die Gedanken der ganzen Mannschaft sind nur in Graz. Normalerweise sollte man da gar nicht reden und sich gar nicht freuen. Ich wollte hier gar nicht herkommen, aber ich muss das machen.“, so Arnautovic. Seine Frau und seine Töchter waren im Stadion. Primär wollte Arnautovic zu ihnen.

„Wir haben alle Familien zuhause, wir haben alle Kinder zuhause. Wir sollten über die Sicherheit unserer Kinder reden“, meinte der 36-Jährige. „Auf das Fußballspiel kommt es überhaupt nicht an. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, hier über Fußball zu reden.“ Respekt bekundete der Ersatzkapitän von David Alaba für das Auftreten der Mannschaft und der Fans. „Aber wir sollten uns an diesem Tag eigentlich nicht freuen.“

Grazer Spieler betroffen

Besonders betroffen waren die drei Grazer im ÖFB-Team: Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Romano Schmid. „Im Endeffekt ist Fußball so eine Sache, die Menschen zusammenbringt, und wo man Zusammenhalt demonstrieren kann. Das haben wir versucht zu zeigen“, erklärte Sabitzer mit gedämpfter Stimme. „Wir hoffen, dass es irgendwie besser wird.“ Der 31-Jährige, der noch immer Freunde und Verwandte in der Steiermark hat, zeigte tiefes Mitgefühl.

„Wenn man schon mal selber Sachen erlebt hat, die nicht so schön sind und Schicksalsschläge, dann kann man da mitfühlen“, sagte Sabitzer. „Man hat sich erkundigt, wie die Lage ist, wie die Situation ist. Es sind alle natürlich sehr geschockt. Und wie gesagt, es nimmt einen ja selbst auch mit.“

Dennoch stand für die Nationalspieler außer Frage, zum Spiel anzutreten. „Vielleicht hat man irgendwelche Leute trotzdem erreicht und konnte man die ablenken in schwierigen Stunden“, hoffte Sabitzer. Gregoritsch, der nach seinem Treffer zum 2:0 kaum Emotionen zeigte, pflichtete bei: „Wir haben unseren Job in den ersten 35 Minuten sehr, sehr gut erledigt. Und das war das Mindeste, was wir hier tun können, dass wir zumindest den einen oder anderen Prozent Freude nach Hause bringen.“

Eine Spielabsage sei für die Mannschaft keine Option gewesen. „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Gruppe dann eben nicht aufhören, für Österreich auch da zu sein“, betonte Gregoritsch. „Wir sind das höchste Nationalteam. Und ich glaube, dass es nicht immer richtig ist, dann zu weichen.“ Trauerflor und Schweigeminute waren den Akteuren ein wichtiges Anliegen.

Solidarität zeigen

Auch die mitgereisten Fans verzichteten auf ihre geplante Choreographie und bekundeten stattdessen ihre Solidarität mit den Opfern und Angehörigen der Grazer Tragödie. „Unser Land ist nicht immer so schlecht, wie wir vielleicht denken“, würdigte Gregoritsch. „Wir sind schon sehr, sehr vereint in vielen Dingen, und trotzdem darf so etwas nie wieder passieren.“ Das ist fürchterlich. Es ist leider so nahe, und das ist das Schlimme.“ Der Stürmer erwähnte, dass er nur zehn Minuten von der betroffenen Schule entfernt aufgewachsen sei.

Für Mathias Honsak, der sein Debüt im Nationalteam gab, war der Tag von widersprüchlichen Gefühlen geprägt. „Es ist für jeden Österreicher, egal ob aus Graz, aus Wien, aus Tirol oder Salzburg, ein Riesenschock. Das hat einfach keinen Platz in der Welt, das tut mir richtig weh im Herzen“, sagte der Wiener. Gleichzeitig erfüllte sich mit 28 Jahren sein Traum vom ersten A-Länderspiel: „Ich bin schon ein bisschen glücklich über mein Debüt – 4:0 gewonnen, aber was in Graz passiert ist, überschattet dann doch alles ein bisschen. In so einer Situation muss man zusammenhalten.“

Die meisten ÖFB-Spieler treten nun ihren Urlaub an. Nur Konrad Laimer und Sabitzer reisen mit Bayern München beziehungsweise Borussia Dortmund zur Club-WM in die USA. „Es ist ein Privileg, wenn man da dabei sein kann“, meinte Sabitzer über das erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Turnier. „So viele werden da in meiner Karriere nicht mehr dazukommen.“ Im kommenden Sommer wollen dann mehr österreichische Nationalspieler in Nordamerika dabei sein.

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt genau in einem Jahr, am 11. Juni.