ESC-Gewinner JJ wünscht sich Song Contest in Wien – „ohne Israel

Der österreichische ESC-Gewinner JJ hat sich für einen Ausschluss Israels vom kommenden Eurovision Song Contest ausgesprochen. Wie die spanische Zeitung „El País“ berichtet, äußerte der 24-jährige Johannes Pietsch seine Enttäuschung über Israels fortgesetzte Teilnahme am Wettbewerb.

„Ich würde mir wünschen, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr in Wien stattfindet, ohne Israel„, wird der Sänger zitiert. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Entscheidung bei der Europäischen Rundfunkunion (EBU) liege: „Wir Künstler können uns nur dazu äußern.“

Die Teilnahme Israels am ESC stand in den vergangenen Monaten wiederholt in der Kritik. Hintergrund ist der militärische Konflikt im Gazastreifen, den Israel nach dem Terrorangriff vom Oktober 2023 gegen die Hamas führt. Seit Beginn der Kampfhandlungen sind laut nicht unabhängig verifizierbaren Angaben mehr als 50.000 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen.

Mit seiner Position reiht sich JJ in eine wachsende Gruppe von Kritikern ein. Auch der Schweizer Vorjahressieger Nemo hatte sich offen für einen Ausschluss Israels ausgesprochen. Die Schweiz erhielt beim diesjährigen Publikumsvoting keine Punkte und erreichte nur durch die Jury-Wertung den elften Platz. Zudem hatten sich kürzlich 70 ehemalige ESC-Teilnehmer in einem offenen Brief gegen Israels Teilnahme positioniert.

Israels Vertreterin

Die israelische Vertreterin Yuval Raphael, ebenfalls 24 Jahre alt, überlebte die Terroranschläge vom 7. Oktober 2023. Sie befand sich während des Angriffs mit einer Freundin auf dem Nova-Musikfestival, wo Terroristen aus dem Gazastreifen zahlreiche Menschen töteten.

Mit ihrem Lied „New Day Will Rise“ belegte Raphael im ESC-Finale in Basel den zweiten Platz. Bemerkenswert: Im Publikumsvoting lag Israel sogar auf Rang eins. Erst die Bewertungen der Fachjurys aus zahlreichen europäischen Ländern sicherten dem österreichischen Beitrag den Gesamtsieg.

Österreichs Triumph

Der klassisch ausgebildete Opernsänger Pietsch konnte sich bei dem in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Basel ausgetragenen Wettbewerb mit seinem Song „Wasted Love“ durchsetzen und holte die begehrte Trophäe nach Österreich.