Essenszusteller in Wien brutal ausgeraubt

In Wien-Favoriten ereignete sich am Montagabend ein mutmaßlicher Raub am Keplerplatz. Das Opfer, ein Essenszusteller, war gegen 23.30 Uhr unterwegs, als er von drei Männern aufgehalten und ausgeraubt wurde. Zwei Tatverdächtige konnten bereits gefasst werden.

Ein Essenszusteller berichtete der LPD Wien von einem Überfall, der sich gegen 23.30 Uhr ereignete. Der Mann war mit seinem Lieferfahrrad unterwegs, als ihn drei Männer unvermittelt anhielten. Sie sollen gewaltsam auf den Zusteller eingewirkt und den Inhalt seiner Liefertasche geraubt haben.

Tatverdächtige

Schnell konnten Beamte der Bereitschaftseinheit zwei Tatverdächtige ausfindig machen. Bei der Durchsuchung der Männer, Staatsangehörige aus Algerien und Marokko im Alter von 25 und 19 Jahren, fanden die Beamten mehrere geraubte Getränkeflaschen, die sie sicherstellten. Die Tatverdächtigen verhielten sich während der Amtshandlung aufgebracht und aggressiv und wurden vorläufig festgenommen.

Der Zusteller erlitt leichte Verletzungen durch den Vorfall. Er konnte allerdings den dritten Täter nicht identifizieren, dieser ist derzeit noch flüchtig. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Süd. Auch die beiden Festgenommenen befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam.