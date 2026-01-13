Euro-Kater in Kroatien: Mehrheit rechnet noch in Kuna

Die Begeisterung für den Euro schwindet in Kroatien zusehends. Laut einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage ist die Zustimmung zur Gemeinschaftswährung auf nur noch 38 Prozent gefallen – einer der niedrigsten Werte innerhalb der Eurozone und ein Rückgang von sechs Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Für viele Kroaten hat sich der Euro mittlerweile zum Symbol steigender Preise und wachsender Lebenshaltungskosten entwickelt.

Bemerkenswert ist, dass fast 60 Prozent der Bevölkerung beim Einkaufen die Preise noch immer gedanklich in Kuna umrechnen – ein deutliches Zeichen dafür, dass der gefühlte Preisanstieg im Alltag nach wie vor präsent ist. Die offizielle Übergangsphase mag abgeschlossen sein, doch die Verbraucher spüren die finanziellen Auswirkungen weiterhin deutlich.

Generationenunterschiede

Interessanterweise zeigt sich bei der Akzeptanz des Euro ein klarer Altersunterschied. Die jüngere Generation steht der Gemeinschaftswährung deutlich aufgeschlossener gegenüber: 76 Prozent der 15- bis 24-Jährigen bewerten den Euro als vorteilhaft für ihr Land. Bei den älteren Bevölkerungsgruppen überwiegt hingegen die Skepsis – ein Hinweis darauf, dass sowohl die nostalgische Verbundenheit zur Kuna als auch die Sensibilität für Preiserhöhungen in diesen Altersgruppen stärker ausgeprägt sind.

Auffällig ist auch die emotionale Distanz vieler Kroaten zur neuen Währung. Während in der gesamten Eurozone die Mehrheit der Bürger angibt, sich durch den Euro stärker als Teil Europas zu fühlen, teilt weniger als die Hälfte der kroatischen Bevölkerung diese Einschätzung. Die versprochenen Vorteile wie europäische Einheit und Alltagserleichterungen werden durch die täglichen Preisschocks an Kassen, in Gastronomiebetrieben und an Tankstellen in den Hintergrund gedrängt.

Praktische Auswirkungen

Im europäischen Durchschnitt werden die Vorzüge des Euro – vereinfachtes Reisen, erleichterte Geschäftstätigkeit und bessere Preisvergleichbarkeit – nach wie vor geschätzt. Für viele kroatische Haushalte, die mit knappen Budgets wirtschaften müssen, erscheinen diese Vorteile jedoch nachrangig. Selbst in Aussicht gestellte finanzielle Erleichterungen wie reduzierte Bankgebühren vermögen eine Bevölkerung, deren Hauptsorge den aktuellen Lebenshaltungskosten gilt, kaum zu überzeugen.

In einer Hinsicht könnte sich Kroatien bald dem europäischen Trend anschließen: Bei der Abschaffung der kleinsten Münzen. Etwa 60 Prozent der Eurozonenbürger befürworten die Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen, und einige Länder praktizieren bereits das Aufrunden auf die nächsten fünf Cent.

Für Kroatien könnte dies ein kleiner Schritt zur Vereinfachung sein – die grundlegende Wahrnehmung, dass der Euro mit unerfüllten Versprechen eingeführt wurde, wird dadurch jedoch kaum verändert werden.