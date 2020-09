Ex-Anwalt von Trump: „Er nutzt Ivanka als Lockvogel für Männer”

Der ehemalige Anwalt von Amerikas Staatspräsident Donald Trump hat ein Buch veröffentlicht, in dem er mit seinem einstigen Klienten abrechnet.

Im Buch “Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump” verrät Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen viele Geheimnisse aus dem Weißen Haus. Am meisten Aufmerksamkeit ernten derzeit seine Behauptungen über die geschäftlichen und politischen Beziehungne zwischen Vater und Tochter: Donald und Ivanka Trump.

“Sie verdreht ihnen die Augen”

Laut dem Buch von Cohen verwendete Trump seine Tochter Ivanka bewusst als “Lockvogel für Männer”. “Einmal sagte er zu mir, dass Männer in ihrer Gesellschaft nicht klar denken können”, so Cohen, der zehn Jahre als Anwalt für Trump tätig war. Ebenso verriet der Jurist, dass Melania Trump mehrere Male dem amerikanischen Staatspräsidenten angedroht hat, ihn zu verlassen. Laut Cohen antwortete Trump: “Ich kann jederzeit eine andere Frau finden. Das ist für mich überhaupt keiN Problem. Wenn sie gehen will, soll sie gehen”.