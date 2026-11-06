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Premierentreffer

Ex-Bullen-Juwel Alajbegović stellt Juve-Stars in den Schatten

Ex-Bullen-Juwel Alajbegović stellt Juve-Stars in den Schatten
Foto: EPA/Alessandro Di Marco
1 Min. Lesezeit |

Vor Monaten noch in Salzburg, jetzt Matchwinner gegen Napoli. Ein 19-Jähriger trifft erstmals in der Serie A und setzt ein Zeichen.

Mit einem sehenswerten Premierentreffer in der Serie A hat sich der 19-jährige Offensivspieler Alajbegovic bei Juventus eindrucksvoll in Szene gesetzt. Sein Auftritt gegen Napoli war ein klares Statement.

Beim 2:0 von Juventus gegen Napoli traf Alajbegovic erstmals in der Serie A und wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Der Treffer fiel nach einer starken Einzelleistung. Er gab dem Team in einer fordernden Saisonphase zusätzliche Zuversicht.

Weg über Salzburg

Der frühere Nachwuchsspieler von Bayer Leverkusen machte beim FC Salzburg einen deutlichen Sprung nach vorne. In der vergangenen Saison kam er in der österreichischen Liga auf neun Tore und drei Assists. Bei der WM traf er gegen Katar, es blieb der einzige Sieg der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina.

Transfer und Rolle

Im Sommer verpflichtete Juventus Alajbegovic für 32 Millionen Euro. Die Verletzung von Kenan Yildiz verschaffte ihm zusätzliche Einsatzminuten im Angriff.

Im September erzielte er beim 5:0 in der Europa League gegen NEC Nijmegen sein erstes Pflichtspieltor für die Bianconeri.

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