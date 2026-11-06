Großeinsatz nach Crash: Flugzeug stürzt bei A2 ab

Vom Himmel auf den Asphalt: Auf der A2 bei Magdeburg zerschellt eine Maschine. Wer an Bord war, wissen selbst die Einsatzkräfte noch nicht.

Ein Kleinflugzeug ist am Freitagnachmittag auf der A2 nordöstlich von Magdeburg abgestürzt. Die Maschine wurde dabei in weiten Teilen zerstört. Einsatzkräfte sind vor Ort, während die Ursache und die Zahl möglicher Opfer weiterhin offen sind.

Unglücksstelle

Die Unglücksstelle liegt rund einen Kilometer vor dem Parkplatz Krähenberge. Nach derzeitigem Kenntnisstand war kein Fahrzeug in den Unfall involviert. Polizei und Rettungskräfte stehen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

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Bilder vom Einsatzort zeigen Feuerwehrleute, die die Wrackteile der Maschine ablöschen.

Ermittlungen laufen

Wie das Flugtracking-Portal Flightradar angibt, soll es sich bei dem Flugzeug um eine Aerostyle Breezer handeln, ein zweisitziges Ultraleichtflugzeug. „Noch ist unklar, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind„, teilte ein Polizeisprecher in Magdeburg mit.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind im Gange.