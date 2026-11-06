KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Flugzeugabsturz

Großeinsatz nach Crash: Flugzeug stürzt bei A2 ab

Großeinsatz nach Crash: Flugzeug stürzt bei A2 ab
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Vom Himmel auf den Asphalt: Auf der A2 bei Magdeburg zerschellt eine Maschine. Wer an Bord war, wissen selbst die Einsatzkräfte noch nicht.

Ein Kleinflugzeug ist am Freitagnachmittag auf der A2 nordöstlich von Magdeburg abgestürzt. Die Maschine wurde dabei in weiten Teilen zerstört. Einsatzkräfte sind vor Ort, während die Ursache und die Zahl möglicher Opfer weiterhin offen sind.

Unglücksstelle

Die Unglücksstelle liegt rund einen Kilometer vor dem Parkplatz Krähenberge. Nach derzeitigem Kenntnisstand war kein Fahrzeug in den Unfall involviert. Polizei und Rettungskräfte stehen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bilder vom Einsatzort zeigen Feuerwehrleute, die die Wrackteile der Maschine ablöschen.

Ermittlungen laufen

Wie das Flugtracking-Portal Flightradar angibt, soll es sich bei dem Flugzeug um eine Aerostyle Breezer handeln, ein zweisitziges Ultraleichtflugzeug. „Noch ist unklar, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind„, teilte ein Polizeisprecher in Magdeburg mit.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind im Gange.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Korruptionsvorwürfe
Kritik am „sicheren Hafen“ Österreich: Straftäter kaum in die Ukraine ausgeliefert
| EES
Weihnachtsfahrt zum Balkan: Dieses Dokument ist an der Grenze entscheidend
| Mietrecht
Nebenkostenabrechnung zu spät: Wann Mieter keinen Cent nachzahlen müssen
| Shopping
Weihnachtsgeschenke aus dem Netz: Hier kann dein Paket plötzlich teurer werden
| Krisenvorsorge
Blackout-Gefahr: Diese einfache Maßnahme sollte jeder treffen
MEHR AKTUELLE NEWS