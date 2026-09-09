Ein Profikicker, Karrierestationen bei Liverpool und den Rangers – und jetzt eine Jobsuche auf LinkedIn.

Für einen Profikicker ist LinkedIn eigentlich kein naheliegender Ort, um den nächsten Vereinswechsel einzufädeln – Ovie Edzarija sieht das offenbar anders. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der einst das Trikot des FC Liverpool und der Glasgow Rangers trug, hat sich mit einer öffentlichen Nachricht auf der Business-Plattform an potenzielle Interessenten gewandt. Sein Ziel: so schnell wie möglich wieder einen Verein zu finden.

Zuletzt stand Edzarija bei Real Oviedo unter Vertrag, wo er in der spanischen Primera División acht Einsätze absolvierte. Darunter war auch ein Debüt gegen Real Madrid – ein Highlight, das jedoch nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass die Saison für ihn und den Klub insgesamt enttäuschend verlief. Oviedo stieg am Ende aus der ersten Liga ab, Edzarija blieb ohne Anschlussvertrag.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gerrards seltenes Lob

Vor seiner Zeit in Spanien führte ihn der Weg über Reading zurück nach Liverpool, wo er seine Ausbildung einst begonnen hatte. Seinen wohl stärksten Moment als Profi erlebte Edzarija bei den Glasgow Rangers unter Trainer Steven Gerrard. In der Europa-League-Qualifikation 2018 lieferte er gegen den russischen Klub Ufa eine Leistung ab, die Gerrard zu einem seltenen Lob veranlasste: „Er war großartig. Das waren seine besten 90 Minuten für uns.“

Trotz dieser Anerkennung gelang es Edzarija in der Folge nicht, dauerhaft Fuß zu fassen – weder in Schottland noch anderswo.

Ungewöhnlicher Weg

Nun geht der vielseitig einsetzbare Spieler, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf dem linken Flügel agieren kann, einen ungewöhnlichen Weg. Statt passiv auf Angebote von Agenten zu warten, kommuniziert er seine Situation direkt und öffentlich. Im Profifußball ist das eine Seltenheit – und hat dem 28-Jährigen zumindest mediale Aufmerksamkeit eingebracht.