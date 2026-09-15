KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Prozess

Ex-Partner vor Gericht: Vergewaltigung oder Rache im Sorgerechtsstreit?

Ex-Partner vor Gericht: Vergewaltigung oder Rache im Sorgerechtsstreit?
FOTO: iStock/Paul Gorvett
2 Min. Lesezeit |

Ein Sorgerechtsstreit, schwere Vorwürfe und widersprüchliche Aussagen – vor dem Landesgericht Klagenfurt beginnt ein brisanter Prozess.

Vor dem Landesgericht Klagenfurt muss sich seit Montag ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan verantworten. Seine frühere Lebensgefährtin hat ihn wegen Vergewaltigung, Bedrohung und körperlicher Gewalt angezeigt. Der Angeklagte wies die Vorwürfe überwiegend zurück und brachte einen laufenden Sorgerechtsstreit als mögliches Motiv für die Anschuldigungen ins Spiel.

Vorwürfe & Geständnis

Die Beziehung zwischen dem Angeklagten und der Betroffenen begann vor knapp zehn Jahren. Staatsanwältin Magdalena Jarnig-Prisslan wirft dem Mann vor, seine Ex-Partnerin vergewaltigt, ihr gedroht und sie körperlich angegriffen zu haben.

Vor Gericht räumte der Angeklagte lediglich ein, im Jahr 2018 bei einer Weihnachtsfeier einmal zugeschlagen zu haben. Alle weiteren Vorwürfe – darunter die Vergewaltigung – bestritt er entschieden. Als Erklärung für die Anzeige verwies er auf den laufenden Konflikt um das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder.

Zeugen gehört

Neben der ehemaligen Partnerin wurden auch deren Schwester und Bruder als Zeugen gehört. Die Schwester erklärte, dass ihr vor der Anzeige nichts von einer angeblichen Vergewaltigung bekannt gewesen sei – die Betroffene habe aber aus Scham nicht darüber reden wollen.

Weil das Gericht noch weitere Zeugenaussagen für erforderlich hält, wurde der Prozess auf einen späteren Termin vertagt.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Fußball-Highlight
Europa-League-Finale 2029: Belgrad bekommt europäisches Fußball-Großereignis
| Versorgungskrise
Österreich: 34 Tage Wartezeit bis zum Facharzt
| Missbrauchsprozess
Polizistin soll 14-Jährige vergewaltigt haben
| Personalwechsel
Neue Chefin für Wiener Städtische ab 2027
| Verkehrsunfall
E-Scooter-Unfall: Lenker lässt verletzten Mitfahrer (14) zurück
MEHR AKTUELLE NEWS