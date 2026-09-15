Ex-Partner vor Gericht: Vergewaltigung oder Rache im Sorgerechtsstreit?

Ein Sorgerechtsstreit, schwere Vorwürfe und widersprüchliche Aussagen – vor dem Landesgericht Klagenfurt beginnt ein brisanter Prozess.

Vor dem Landesgericht Klagenfurt muss sich seit Montag ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan verantworten. Seine frühere Lebensgefährtin hat ihn wegen Vergewaltigung, Bedrohung und körperlicher Gewalt angezeigt. Der Angeklagte wies die Vorwürfe überwiegend zurück und brachte einen laufenden Sorgerechtsstreit als mögliches Motiv für die Anschuldigungen ins Spiel.

Vorwürfe & Geständnis

Die Beziehung zwischen dem Angeklagten und der Betroffenen begann vor knapp zehn Jahren. Staatsanwältin Magdalena Jarnig-Prisslan wirft dem Mann vor, seine Ex-Partnerin vergewaltigt, ihr gedroht und sie körperlich angegriffen zu haben.

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Vor Gericht räumte der Angeklagte lediglich ein, im Jahr 2018 bei einer Weihnachtsfeier einmal zugeschlagen zu haben. Alle weiteren Vorwürfe – darunter die Vergewaltigung – bestritt er entschieden. Als Erklärung für die Anzeige verwies er auf den laufenden Konflikt um das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder.

Zeugen gehört

Neben der ehemaligen Partnerin wurden auch deren Schwester und Bruder als Zeugen gehört. Die Schwester erklärte, dass ihr vor der Anzeige nichts von einer angeblichen Vergewaltigung bekannt gewesen sei – die Betroffene habe aber aus Scham nicht darüber reden wollen.

Weil das Gericht noch weitere Zeugenaussagen für erforderlich hält, wurde der Prozess auf einen späteren Termin vertagt.

Es gilt die Unschuldsvermutung.