Falsche Wohnungen, Kaution weg: Arbeiterkammer warnt vor neuer Mietfalle

Kaution bezahlt, Schlüssel nie erhalten – Wohnungsbetrüger haben es gezielt auf Studierende abgesehen.

Die Arbeiterkammer Wien schlägt Alarm: Auf dem Wiener Wohnungsmarkt häufen sich Betrugsfälle, die vor allem junge Menschen in einer ohnehin angespannten Lebenssituation treffen. Wer zu Studienbeginn eine Unterkunft sucht, gerät zunehmend ins Visier von Trickbetrügern, die mit gefälschten Inseraten und fingierten Mietangeboten vorgehen. Wie die AK Wien bestätigt, steigen die gemeldeten Fälle alljährlich im August merklich an.

Dreiste Maschen

Die Methoden der Täter folgen einem wiederkehrenden Muster: Für die gefälschten Anzeigen werden Fotos von Plattformen wie Airbnb verwendet, die Mietpreise werden bewusst niedrig angesetzt, um Interesse zu wecken. Simone Brunnhauser, Referentin für Wohnrecht bei der AK Wien, beschreibt die Vorgehensweise: „Im Nachgang hat sich oft gezeigt: Da wurden falsche Inserate geschalten mit Wohnungsfotos von Airbnb.“

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Ist das Vertrauen der Wohnungssuchenden erst gewonnen, folgt die eigentliche Falle. „Die Kaution wurde dann im Voraus verlangt, zur Schlüsselübergabe kam es aber dann nie“, so Brunnhauser weiter. Für das Ausbleiben der Schlüsselübergabe werden dabei stets neue Ausreden konstruiert – in einem besonders dreisten Fall wurde sogar der angebliche Tod der Vermieterin als Begründung vorgeschoben.

AK-Empfehlungen

Um sich vor solchen Maschen zu schützen, empfiehlt die AK Wien konkrete Schritte: Wer ein Mietangebot ernsthaft prüfen möchte, sollte den im Mietvertrag genannten Namen mit dem Grundbucheintrag abgleichen. Anzeigenfotos lassen sich mithilfe von Bildersuchmaschinen wie Google Lens auf ihre Herkunft überprüfen. Auch eine bekannte und seriöse Hausverwaltung kann als Hinweis auf die Echtheit eines Angebots gewertet werden.

Bei Unsicherheiten steht die Wohnrechtshotline der AK Wien als Anlaufstelle zur Verfügung. Brunnhauser fasst die wichtigste Faustregel knapp zusammen: „Wenn ein Angebot zu schön erscheint, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch.“