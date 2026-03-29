Fahrer bewusstlos im Wrack: Handy ruft selbst die Rettung nach Unfall

Ein Auto überschlägt sich, landet auf dem Dach – und ein System übernimmt, bevor irgendjemand reagieren kann.

Gegen 19.30 Uhr verlor ein Fahrzeug auf der Landesstraße zwischen Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha und Hennersdorf im Bezirk Mödling die Kontrolle, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Stillstand. Nicht ein Zeuge, sondern das Handy des Fahrers selbst alarmierte die Einsatzkräfte – über das automatische eCall-System. Der verletzte Mann wurde anschließend per Notarzthubschrauber in eine Klinik gebracht.

Automatischer Notruf

Wie die Freiwillige Feuerwehr Leopoldsdorf in einer Aussendung mitteilte, wurde der Einsatz durch einen automatisch ausgelösten eCall ausgelöst. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, waren Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort. Der Lenker hatte sich selbständig aus dem Wrack befreien können und lag neben der Fahrbahn. Seine Verletzungen wurden als unbestimmten Grades eingestuft.

System & Pflicht

Das eCall-System erkennt schwere Unfälle oder Stürze und leitet daraufhin automatisch einen Notruf ein. Dabei wird eine Sprachverbindung zur zuständigen Leitstelle hergestellt und gleichzeitig der genaue Standort übermittelt. Für neu zugelassene Fahrzeuge ist das System in der Europäischen Union seit 2018 verpflichtend vorgeschrieben.

Ältere Pkw, die vor diesem Stichtag zugelassen wurden, dürfen weiterhin ohne diese Technologie am Straßenverkehr teilnehmen.