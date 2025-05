Fake-Gebühr: Post-Kunden bekommen ungewöhnliche E-Mails

Eine neue Betrugsmasche mit gefälschten E-Mails im Namen der Österreichischen Post AG ist derzeit im Umlauf. Das Unternehmen hat eine offizielle Warnung herausgegeben und rät dringend: „Ignorieren Sie diese E-Mail und geben auf keinen Fall persönliche Informationen oder Kreditkartendaten ein.“ Auch die Verbraucherschutzplattform Watchlist Internet hat bereits vor dem Betrugsversuch gewarnt.

Die Betrüger fordern in ihren täuschend echt wirkenden Nachrichten zur Zahlung angeblicher Einfuhrzölle, Steuern oder Vorauszahlungsgebühren in Höhe von 2,99 Euro auf. Ein Sprecher der Post erklärt den Mechanismus: „Der angegebene Link führt dann auf eine Seite, die darauf ausgerichtet ist, eure persönlichen Daten zu stehlen.“ Er stellt klar: „Die Post verlangt nie die Bankdaten, wie IBAN und BIC, um reguläre Pakete zustellen zu können, wie das in Phishing-Mails oftmals gefordert wird.“

Nur bei Nutzung kostenpflichtiger Online-Services – etwa bei der Bestellung einer Paketmarke, Nutzung von PostPay oder im Online-Shop – werden Kontodaten im Rahmen des Bestellvorgangs erhoben. Bei Unsicherheiten empfiehlt das Unternehmen, vorab den Post-Kundenservice zu kontaktieren.

Verdächtige Merkmale

Verdächtige E-Mails lassen sich an mehreren Merkmalen erkennen: Die Absenderadresse endet nicht mit @post.at und der Absendername weicht von „Österreichische Post AG“ ab. Inhaltlich fallen fehlerhaftes Deutsch und ein unpassender Schreibstil auf. Zudem unterscheiden sich Layout und Design von authentischen Post-Mitteilungen, oft wird ein verfälschtes Logo verwendet.

Ein weiteres Warnsignal: Die Nachricht passt nicht zur persönlichen Situation, etwa wenn aktuell keine Postsendung erwartet wird. Besonders kritisch ist die Aufforderung zur Übermittlung von Zahlungs-, Konto- oder anderen persönlichen Daten – sei es direkt per Mail oder durch Klicks auf einen Link.

Massive Zunahme der Phishing-Versuche

Im Mai 2025 warnen sowohl die Österreichische Post als auch das Bundeskriminalamt vor einer massiven Zunahme täuschend echt gestalteter Phishing-Mails. Angesichts der Tatsache, dass täglich durchschnittlich 800.000 Pakete in Österreich befördert werden, existiert eine hohe Zahl potenzieller Opfer – entsprechende betrügerische E-Mails werden aktuell in großer Stückzahl versendet.

Sofort handeln bei Datenverlust

Wer bereits persönliche Daten oder Zahlungsinformationen preisgegeben hat, sollte umgehend die eigene Bank kontaktieren, den Vorfall der Polizei melden und die Konten auf unrechtmäßige Transaktionen prüfen. Dies empfehlen das Bundeskriminalamt gemeinsam mit der Post in ihren laufenden Präventionskampagnen. Je schneller Betroffene reagieren, desto größer ist die Chance, finanzielle Schäden zu begrenzen.