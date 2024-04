FALL DANKA IN WIEN: Jetzt spricht ihr Vater

Ein rätselhaftes Verschwinden und eine Familie in Angst: Die zweijährige Danka Ilic bleibt verschollen. Ein Ausflug ins Wochenendhaus im serbischen Banjsko Polje nahm ein unvorhersehbares Ende, als die Kleine aus dem Garten ihrer Eltern verschwand. Ein mutmaßliches Video, das sie in Wien zeigt, verstärkt die Hoffnungen und Sorgen gleichermaßen. Ihr Vater, Milos Ilic, wendet sich nun an die Öffentlichkeit mit einem emotionalen Appell.

Am 26. März begab sich Danka Ilic im elterlichen Garten des familiären Zufluchtsorts spielend auf eine ungewisse Reise. Über die Landesgrenze hinaus sorgt der unerklärliche Verlust für Anteilnahme. Ein Video, das auf sozialen Medien kursiert, bringt eine mögliche Verbindung zu Österreich ins Spiel. Es zeigt ein Mädchen, das Danka ähnelt, in der Nähe einer Wiener U-Bahn-Station. Die Ermittler prüfen mit Hochdruck die Authentizität der Aufnahmen.

Vater zwischen Hoffnung & Verzweiflung

Milos Ilic richtet seine Worte an die Öffentlichkeit und stellt klar: „Die Polizei tut alles, und wir vertrauen ihnen. Ich möchte nur, dass meine Tochter gesund und lebendig nach Hause kommt.“ Die Behörden vernehmen die Eltern wiederholt, um jegliche Spur zu verfolgen, ohne jedoch Verdächtigungen aufkommen zu lassen. Der Vater selbst verbrachte zwei Stunden im Gespräch mit der lokalen Polizei. Trotz des starken Einsatzes von über 1.000 Helfern aus Serbien und den Nachbarstaaten Kroatien und Bosnien bleibt der Aufenthaltsort der Kleinen unbekannt.

Das plötzliche Verschwinden Danas löste erstmalig das Notfallbenachrichtigungssystem „Pronadi me“ aus, ein Pendant zum US-amerikanischen „Amber Alert“. Über eine landesweite SMS wurde die serbische Bevölkerung über das vermisste Mädchen informiert, doch bislang ohne Ergebnis. Die Uhr tickt, und mit jedem vergehenden Tag wächst die Sorge um Danka.

Aufruf zur Mithilfe

Die Behörden bitten weiterhin um Aufmerksamkeit und Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Verbleib der zweijährigen Danka Ilic hat, soll sich unverzüglich bei der Polizei melden – jede Information könnte von entscheidender Bedeutung sein. Die Familie und die Ermittler setzen ihre Hoffnungen nun auch auf die internationale Community, um Danka wohlbehalten zu ihren Liebsten zurückführen zu können.