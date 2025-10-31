Faust durch Wand: Wiener (19) dreht nach Führerschein-Frust komplett durch

Statt Führerschein gab’s nur Erklärungen – da rastete ein 19-Jähriger völlig aus. Seine Reaktion: ein Loch in der Wand und eine gefährliche Drohung.

Am Mittwochvormittag erschien ein 19-jähriger Österreicher im Verkehrsamt in der Dietrichgasse in Wien-Landstraße, um seinen Führerschein abzuholen. Als ihm die Mitarbeiter erklärten, dass er die Fahrerlaubnis gegebenenfalls per Post erhalten würde – falls sie überhaupt bewilligt wird – verlor der junge Mann die Beherrschung.

Gewaltausbruch im Amt

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich, der den Vorfall am Freitag schilderte, schlug der aufgebrachte 19-Jährige mit der Faust ein Loch in die Wand des Amtsgebäudes. Beim Verlassen der Räumlichkeiten drohte er zudem, das Verkehrsamt in Brand zu setzen. Zusätzlich verlangte er von seiner Fahrschule eine Rückerstattung der gezahlten Gebühren.

Polizeiliche Folgen

Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, hatte sich der Verdächtige bereits entfernt. Die Behörden erstatteten Anzeige gegen den 19-Jährigen. Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann bereits zuvor strafrechtlich auffällig geworden war.

Ein Umstand, der seine Chancen auf den Erhalt einer Fahrerlaubnis nun erheblich verschlechtern dürfte.