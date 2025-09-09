„Feiger Angriff auf Wohngebäude“: Israel jagt Hamas-Delegation in Doha

Mitten in der Hauptstadt Katars schlägt Israel zu. Der gezielte Angriff auf Hamas-Vertreter in Doha verschärft die Spannungen im Nahen Osten dramatisch.

Israel meldet Angriff

Die israelischen Streitkräfte haben gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst einen gezielten Militärschlag gegen hochrangige Vertreter der Hamas durchgeführt. Wie die israelische Armee am Dienstag mitteilte, handelte es sich um eine „präzise Operation“ gegen die Führungsebene der als Terrororganisation eingestuften Gruppierung. Nähere Angaben zum genauen Ort des Angriffs machte das israelische Militär zunächst nicht. Der katarische Nachrichtensender Al-Dschasira berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Hamas-Funktionär, dass bei dem Angriff Mitglieder der Hamas-Verhandlungsdelegation während eines Treffens in Doha getroffen wurden.

Katars Reaktion

Das Außenministerium Katars reagierte mit scharfer Kritik auf den Vorfall. In einer über den Kurznachrichtendienst X verbreiteten Erklärung verurteilte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madsed al-Ansari, den „feigen israelischen Angriff auf Wohngebäude“, in denen mehrere Mitglieder des Politbüros der Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha untergebracht gewesen seien.

Katar hatte bereits zuvor Israel vorgeworfen, durch taktische Verzögerungsmanöver eine Waffenruhe im Gazastreifen zu verhindern. Die katarische Führung betonte, dass die Verantwortung für das Scheitern der Waffenruhe-Verhandlungen bei der israelischen Seite liege.

Anhaltender Konflikt

Der aktuelle Gaza-Konflikt begann mit dem Überfall der Hamas und verbündeter palästinensischer Gruppierungen auf Israel am 7. Oktober 2023. Seither führt Israel intensive Militäroperationen im Gazastreifen durch. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden kamen dabei mehr als 64.500 Menschen ums Leben, überwiegend Zivilisten.

In den vergangenen Tagen intensivierte Israel seine Luftangriffe auf Gaza erneut. Am 6. September wurden Wohnhochhäuser in Gaza-Stadt zerstört, wobei nach Angaben der örtlichen Zivilschutzbehörde mindestens 24 Menschen getötet wurden. Das israelische Militär erklärte, die angegriffenen Gebäude seien von der Hamas zur Überwachung israelischer Truppen genutzt worden.

Diese Zahlen lassen sich nicht selbständig verifizieren, werden von Vertretern der Vereinten Nationen jedoch als glaubwürdig eingeschätzt.