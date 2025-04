Fetzerei in Umkleidekabine: Real-Kicker geht auf Luka Modrić los

Krisenstimmung bei Real Madrid: Nach Handgreiflichkeiten zwischen Modric und Rüdiger brodelt es in der Kabine. Während eines Trainings vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Profis, die nur durch das Eingreifen von Mitspielern beendet werden konnte.

Wie das Portal „Don Balon“ berichtet, begann der Konflikt mit einem verbalen Schlagabtausch, der schnell außer Kontrolle geriet. Rüdiger soll demnach zuerst die Beherrschung verloren haben, worauf Modric entsprechend reagierte. Die Situation eskalierte derart, dass Teamkollegen die Streithähne trennen mussten. Augenzeugen zufolge zeigte sich auch Trainer Carlo Ancelotti von dem Vorfall alarmiert, konnte jedoch die aufgeheizte Stimmung zwischen den Spielern nicht beruhigen.

Wiederholte Konflikte

Besonders brisant: Es handelt sich nicht um einen Einzelfall im Starensemble der Madrilenen. Bereits zuvor war Rüdiger in einen ähnlichen Zwist mit Jude Bellingham verwickelt. Die sich häufenden Konflikte werfen ein schlechtes Licht auf Ancelottis Führungsqualitäten, der offenbar Schwierigkeiten hat, die Kabine im Griff zu behalten.

Zur Einordnung: Von Real Madrid liegt bislang keine offizielle Stellungnahme zu dem angeblichen Kabinen-Zwischenfall vor. Weder der Verein noch Trainer Ancelotti oder die beteiligten Spieler haben sich zu den Berichten geäußert, was Zweifel an deren Glaubwürdigkeit aufkommen lässt. Auch spanische und internationale Sportmedien verweisen darauf, dass der Wahrheitsgehalt dieser Meldungen nicht unabhängig überprüft werden kann.

Ancelottis Zukunft

Diese internen Probleme könnten nun auch Ancelottis berufliche Zukunft beeinflussen. Der Italiener erwägt ernsthaft, das Angebot des brasilianischen Fußballverbands anzunehmen und die Seleção zu übernehmen. Gerüchten zufolge existiert bereits eine mündliche Einigung zwischen den Parteien, eine offizielle Verkündung soll nach Saisonende erfolgen.

Die Turbulenzen kommen für die Königlichen zur Unzeit, da das Team in der entscheidenden Saisonphase auf mehreren Hochzeiten tanzt. Inwieweit die Kabinenkrise die Leistungen in den kommenden Schlüsselspielen beeinträchtigen wird, bleibt abzuwarten. Die Vereinsführung hüllt sich bislang in Schweigen, doch die Situation erfordert eine rasche Lösung – sei es durch disziplinarische Maßnahmen, eine Neuausrichtung der Teamführung oder letztlich sogar einen Trainerwechsel.

Bemerkenswert ist auch, dass in den vergangenen Monaten keine vergleichbaren Disziplinarvorfälle rund um Modrić oder Rüdiger öffentlich bestätigt wurden, was zusätzliche Fragen zur Validität der aktuellen Berichterstattung aufwirft.