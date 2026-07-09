Flut in China: Hunderte Giftschlangen entkommen aus Farm (VIDEOS)

Flut, Kobras und Chaos: In Südchina sorgt eine zerstörte Schlangenfarm für einen Ausnahmezustand der besonderen Art.

Bis zu 900 Schlangen – darunter hochgiftige Kobras – sind in der südchinesischen Autonomen Region Guangxi Zhuang aus einer Zuchtfarm entkommen, nachdem schwere Überschwemmungen die Anlage weggespült hatten. Wu Zhi, Leiter eines örtlichen Dorfkomitees, bestätigte den Vorfall gegenüber dem staatlichen Medium Red Star News.

Den Angaben zufolge handelt es sich beim Großteil der entlaufenen Tiere um ungiftige Wasserschlangen. Dennoch sollen sich unter den Ausreißern auch Kobras befinden – ein Umstand, der die Lage erheblich brisanter macht. Ein zehnköpfiges Team wurde damit beauftragt, die Reptilien mit Netzen und Elektroschockern einzufangen. Mindestens ein Dorfbewohner wurde gebissen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

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Taifun als Auslöser

Die Schlangen entkamen am Montag, dem 6. Juli. Bereits am Folgetag wurden 712 Anrainer evakuiert, nachdem die Stauseen Liulan und Yunbiao zu überlaufen drohten. Taifun Maysak hatte am Wochenende zuvor die Region erfasst und Flüsse sowie Dämme massiv unter Druck gesetzt.

In der Nacht auf Montag wurde die Hochwasserwarnung auf Rot – die höchste von vier Stufen – angehoben. Berichten zufolge lagen zu diesem Zeitpunkt 55 Flüsse über dem Warnpegel. Die jährliche Hochwassersaison hatte Anfang Juli begonnen. Insgesamt kamen bei den Überschwemmungen mindestens 17 Menschen ums Leben, Hunderte weitere wurden in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben der Behörden wurden infolge von Taifun Maysak in der gesamten Region Guangxi rund 55.000 Menschen betroffen und etwa 48.000 Personen aus den Überschwemmungsgebieten evakuiert.

Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten, zeigten die Schlangen, wie sie sich durch das trübe Hochwasser im Dorf Hengzhou schlängelten und ihre Köpfe über die Wasseroberfläche streckten. Einer der Clips zeigte ein Reptil, das auf einem Besenstiel ruhte; ein weiterer soll eine entkommene Kobra zeigen. Die Aufnahmen verzeichneten tausendfache Aufrufe. Ein Anwohner schilderte die Lage gegenüber der Associated Press in eindringlichen Worten: „Es war furchteinflößend. Die Flut hat die Schlangenfarm zerstört, und jetzt sind die Tiere überall – sogar im Wasser.“

#china #hengzhou ♬ original sound – Mothership @mothershipsg 900 snakes escaped from a snake farm in Hengzhou, China after heavy rainfall and floods caused the farm to collapse. Local media reports indicated that the floods were a result of the annual flooding season exacerbated by Typhoon Maysak. According to Chinese outlet, The Paper, some stranded villagers were bitten by escaped snakes but could not seek treatment immediately as roads were cut off. The South China Morning Post (SCMP) reported that most of the escaped snakes were non-venomous, though some venomous cobras were among them. 1 woman reportedly died after she was bitten by a snake. #mothershipenvironment

Behördliche Maßnahmen

Die Bevölkerung wird ausdrücklich dazu aufgerufen, Sichtungen den Behörden zu melden und keinesfalls zu versuchen, die Tiere selbst einzufangen. Staatspräsident Xi Jinping appellierte unterdessen über den Sender CCTV an alle lokalen Regierungen, ihre Verantwortung in der Katastrophenprävention wahrzunehmen, gefährdete Gebiete entlang von Flüssen, Seen und Stauseen eingehend zu kontrollieren sowie Frühwarnsysteme und Hilfsmaßnahmen zu verstärken, um Menschenleben und Eigentum zu schützen.