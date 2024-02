Frachtschiff rammt Brücke – 2 Tote, zahlreiche Vermisste (VIDEO)

In einer Kollision in den frühen Morgenstunden hat ein Frachtschiff im südchinesischen Guangdong eine belebte Brücke gerammt, was zu ihrem teilweisen Einsturz führte. Eine unbekannte Anzahl von Fahrzeugen wurde in die Tiefe gerissen, während die genaue Anzahl der Opfer und die Unfallursache noch unbekannt ist.

Ein massives Frachtschiff stieß mit voller Wucht gegen eine stark befahrene Brücke, was zu deren teilweisem Einsturz führte. Dies berichteten die örtlichen Behörden auf der Onlineplattform Weibo.

Fahrzeuge stürzten ins Wasser

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua bestätigte das Unglück und berichtete von einer unbekannten Anzahl von Fahrzeugen, die durch den Aufprall ins Wasser gestürzt seien. Die genaue Anzahl der Opfer und die Unfallursache sind jedoch noch unklar.

Das chinesische Staatsfernsehen lieferte beunruhigende Bilder vom Unglücksort. Sie zeigten den Frachter, der zwischen zwei Brückenpfeilern eingeklemmt war, während über ihm eine große Lücke in der zweispurigen Brücke klaffte.

Besonders erschreckend war das Bild eines Busses, der in den Laderaum des Frachters gestürzt war. Laut chinesischen Medienberichten befand sich nur der Fahrer an Bord des Busses. Der Linienbetreiber habe nach dem Unfall keinen Kontakt zu ihm herstellen können.