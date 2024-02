Frau bei Faschingsfeier brutal attackiert

Ein Faschingsball in Kössen, Tirol, der als ausgelassene Feier begann, nahm eine dramatische Wendung, als eine unschuldige Frau in eine gewaltsame Auseinandersetzung verwickelt wurde. Die 36-Jährige wurde während des Vorfalls, der sich gegen 1.30 Uhr im Veranstaltungszentrum von Kössen ereignete, schwer verletzt.

Die Feierlichkeiten waren in vollem Gange, als die Stimmung kippte. Drei junge Männer gerieten in eine heftige Auseinandersetzung. Die 36-Jährige und ihre Begleitung befanden sich unglücklicherweise in unmittelbarer Nähe des Streits. Was als verbale Auseinandersetzung begann, eskalierte schnell zu physischer Gewalt.

Schläge gegen Kopf

In der Hitze des Gefechts verlor einer der Streithähne die Kontrolle. Mit erhobener Faust schlug er wild um sich, wobei die unschuldige Frau mehrfach am Kopf getroffen wurde. Sie stürzte zu Boden, gemeinsam mit dem Angreifer. Die Begleitung der Frau griff ein und zog den Angreifer von ihr weg. Dieser nutzte die Gelegenheit zur Flucht.

Die Frau, die erhebliche Verletzungen erlitten hatte, musste in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden. Die Polizei, die vor Ort Ermittlungen durchführte, konnte keine konkreten Hinweise auf den Täter ermitteln. Die Gäste des Faschingsballs konnten keine genauen Angaben zu dem Angreifer machen.

Die Polizeiinspektion Kössen bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Hinweise können unter der Telefonnummer 059133/7207 abgegeben werden. Es wird dringend nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Informationen zum Täter liefern können.