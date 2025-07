Frau isst Keks und wird bewusstlos

Eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land ist am Dienstagabend, 1. Juli 2025, nach dem unbewussten Verzehr eines mutmaßlichen Haschkekses ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Cannabis-haltige Keks stammte von ihrem 54-jährigen Enkel, der das Gebäck zuvor am Lendhafen (Hafenanlage in Klagenfurt) in Klagenfurt von einer unbekannten Person als Geschenk erhalten hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr.

Medizinischer Notfall

„Die Frau wurde um 21 Uhr nach einer aus unbekannter Ursache aufgetretenen Bewusstlosigkeit von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht“, berichtet die Polizei. Als wahrscheinlicher Grund für den medizinischen Notfall gilt der konsumierte Haschkeks.

Besondere Risiken für Senioren

Experten weisen darauf hin, dass ältere Menschen besonders empfindlich auf die Wirkung von Cannabis reagieren können. Die Verstoffwechselung von THC, dem psychoaktiven Bestandteil von Cannabis, verläuft im höheren Alter langsamer. Zudem können Wechselwirkungen mit Medikamenten, die viele Senioren einnehmen, zu verstärkten Nebenwirkungen führen.

Die Symptome einer unbeabsichtigten Cannabis-Einnahme bei älteren Menschen können von Schwindel und Verwirrtheit über Herzrasen bis hin zu Bewusstlosigkeit und Kreislaufproblemen reichen. Durch die oft verzögerte Wirkung von Cannabis in essbarer Form besteht zudem die Gefahr, dass Betroffene die Ursache ihres Unwohlseins nicht sofort erkennen.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und untersucht nun, wer dem Enkel den Cannabis-haltigen Keks am Lendhafen übergeben hat. Bei unbewusstem Verabreichen von Cannabis kann der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung vorliegen. Zum aktuellen Gesundheitszustand der 92-Jährigen gab es bislang keine weiteren Informationen.

📍 Ort des Geschehens