Frau mit Schwangerschaftsbauch war nicht schwanger (VIDEO)

Kenya Smith (27) ist eine Amerikanerin, die eines Tages Probleme bekam, auf die Toilette zu gehen. Sie hatte keine Ahnung, dass die Ursache ein ernsthaftes Gesundheitsproblem ist.

In einem Monat fragten sie mehr als 50 Leute, ob sie schwanger sei – ihr Bauch wuchs ständig, so sehr, dass sie nicht einmal mehr schlafen konnte. Sie überzeugte die Menschen, dass sie nicht schwanger sei, aber viele glaubten ihr nicht.

Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Symptome suchte sie viele Ärzte auf, weil selbst diese nicht herausfinden konnten, woran es lag. Der Magen wuchs ständig, und niemand wusste, was es für ein gesundheitliches Problem war. Nach einigen Monaten, als der Magen immer größer wurde, ging sie aus eigener Initiative zum Ultraschall. Sie entdeckte, dass sie eine mit Flüssigkeit gefüllte Zyste an ihrem rechten Eierstock hatte. Zu allem Überfluss wog sie etwa neun Kilogramm.

(FOTO: Screenshot/ TikTok)

Nach der lebensrettenden Operation wurden ihr zehn Liter Flüssigkeit aus dem Magen abgelassen und ihr rechter Eierstock entfernt.

„Wenn ich nicht behandelt worden wäre, wäre der Tumor weiter gewachsen und hätte meine Lunge gequetscht. Ich wäre erstickt. Ich wollte, dass er sofort entfernt wurde, weil ich buchstäblich am Verhungern war. Ich konnte nicht essen, weil es keinen Platz mehr in meinem Magen gab. Ich hatte große Schmerzen. Ich trank nur Smoothies, nahm Abführmittel und mein Magen wuchs in den letzten Wochen vor der Operation in einem alarmierenden Tempo. Es war wirklich beängstigend “, sagte Kenya.

Obwohl sie einen Schwangerschaftsbauch hatte, fühlte er sich weich an, erklärte sie. Sie hat drei Kinder bekommen, doch seit der letzten Entbindung ist ihr Bauch nie kleiner geworden. Als sie sechs Monate später aufhörte zu stillen, begann ihr Bauch zu wachsen.

„Die Hauptsymptome, die mich veranlassten, zum Arzt zu gehen, waren Schwierigkeiten, auf die Toilette zu gehen. Manchmal schlafe ich gerne auf dem Bauch, aber ich habe gemerkt, dass ich es nicht kann. Jedes Mal, wenn ich essen wollte, fühlte ich mich unwohl, ich hatte keinen Hunger. Ich dachte, es sei vielleicht ein Verdauungsproblem oder dass ich eine Art Nahrungsmittelallergie entwickelt habe“, sagte Kenya, die von fünf verschiedenen Spezialisten untersucht wurde.

„Ich war ziemlich hartnäckig. Ich ging zu mehreren Ärzten, googelte, suchte überall nach Hilfe. Ich sah ein Mädchen, dessen Magen meinem sehr ähnlich war. Sie hatte gutartige Tumore, die wuchsen. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, so sieht auch mein Magen aus.‘ Das zeigte mir, dass ich keine Zeit habe, darauf zu warten, dass die Ärzte etwas herausfinden, so habe ich einen Ultraschalltermin vereinbart“, beschrieb Kenya dieses ungewöhnliche medizinische Phänomen.

„Als meine Rippen anfingen zu brechen, war das sehr schmerzhaft. Ich konnte es mental nicht ertragen. Ich fühlte mich, als wäre mein Körper fremd, nicht meiner. Ich konnte die Ärzte nicht dazu bringen, es zu verstehen, es war frustrierend. Sie würden sagen ‚Okay, wir sehen uns in einem Monat‘, und ich sagte: „Geht es nicht früher? Lösen wir es jetzt oder morgen ‘“, sagte Kenya und appellierte, auf unseren Körper zu hören und nicht zu ignorieren, wenn wir Veränderungen bemerken.