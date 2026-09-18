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Gleissturz

Freunde rasten aus: Festnahmen nach U-Bahn-Drama in Wien

Freunde rasten aus: Festnahmen nach U-Bahn-Drama in Wien
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Sturz auf Gleise, Chaos im Einsatz, Festnahmen: Ein Donnerstagabend in Wien eskaliert auf mehreren Ebenen gleichzeitig.

Donnerstagabend in der U-Bahn-Station Jägerstraße in Wien-Brigittenau: Ein 17-jähriger Jugendlicher stürzte von einer Brüstung auf die darunter liegenden Gleise und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Vorfall spielte sich vor den Augen wartender Fahrgäste ab. Zwei 15-jährige Freunde des Verletzten befanden sich zum Zeitpunkt des Sturzes ebenfalls auf der Brüstung und wurden unmittelbare Zeugen des Geschehens.

Der Schwerverletzte wurde noch am Abend in ein Krankenhaus eingeliefert. Um die Bergung durchführen zu können, musste der U-Bahn-Betrieb auf dem betroffenen Streckenabschnitt zwischen den Stationen Nussdorferstraße und Dresdnerstraße für rund eine Stunde unterbrochen werden. Weshalb die Jugendlichen auf die Brüstung geklettert waren, ist bislang ungeklärt; die Ermittler gehen von einer Mutprobe oder einem gefährlichen Zeitvertreib aus.

Massiver Widerstand

Die alarmierten Einsatzkräfte stießen vor Ort auf massiven Widerstand der beiden 15-Jährigen. Diese beschimpften und bedrohten die Sanitäter der Berufsrettung und sprangen schließlich selbst auf die Gleise. Aufgrund ihres Verhaltens wurden die Jugendlichen festgenommen.

Die Polizei Wien zeigte sie wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung, Verletzung des öffentlichen Anstandes sowie Störung der öffentlichen Ordnung an.

Die Festnahmen seien laut Polizei erforderlich gewesen, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

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KO KOSMO-Redaktion
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