Gefährlicher Trend: Nikotin-Zahnstocher bei Jugendlichen immer beliebter

Harmlos aussehend, aber gefährlich: Aromatisierte Zahnstocher mit Nikotin erobern den Markt und enthalten bis zu dreimal mehr Suchtmittel als herkömmliche Zigaretten.

Seit Langem sind Zahnstocher als einfache Hilfsmittel bekannt. Doch mittlerweile haben sie durch den Einfluss von Hollywood und sozialen Medien eine beunruhigende Wandlung erfahren – aromatisierte Varianten erfreuen sich wachsender Beliebtheit, besonders unter jungen Menschen. Besonders problematisch: Manche dieser unscheinbaren Hölzchen enthalten Nikotin und sind äußerlich nicht von gewöhnlichen Zahnstochern zu unterscheiden, obwohl sie erhebliche Mengen des Suchtstoffs enthalten, wie die Apotheken Umschau informiert.

Dr. Andrea Rabenstein von der Spezialambulanz für Tabakabhängigkeit am LMU Klinikum München weist darauf hin, dass diese Zahnstocher zwischen zwei und sechs Milligramm Nikotin enthalten können – bis zu dreimal mehr als eine herkömmliche Zigarette mit 0,6 bis zwei Milligramm. Rabenstein erklärt zudem, dass die meist aus Birkenholz gefertigten Stäbchen zusätzlich mit Aromen versetzt werden, wodurch der Nikotingeschmack maskiert wird.

Wirkung und Verfügbarkeit

Die nikotinhaltigen Zahnstocher entfalten ihre Wirkung, wenn sie zwischen Wange und Zahnfleisch platziert, gelutscht oder leicht zerkaut werden. So gelangt das Nikotin in den Blutkreislauf. Wie die Apotheken Umschau berichtet, sind diese Produkte in Deutschland zwar nicht im freien Handel erhältlich, können jedoch aus dem Ausland bestellt werden.

Laut Süddeutscher Zeitung ist dies sogar ohne Altersverifikation möglich – ein einfaches Anklicken der Frage „Are you older than 18?“ genügt.

Präventionsmaßnahmen

Rabenstein rät Eltern, statt Strafen anzuwenden, lieber aufklärend zu wirken und ihren Kindern zu verdeutlichen, dass Nikotin abhängig macht – auch in scheinbar harmlosen Produkten wie Zahnstochern. Diese Hölzchen vermitteln nicht nur ein gewisses Coolness-Image, sondern locken jetzt auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Die mit Nikotin getränkten Zahnstocher verbreiten sich zunehmend auch unter Jugendlichen. Das Problem hat inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass eine Münchner Realschule im vergangenen Jahr sämtliche Arten von Zahnstochern verboten hat, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete.