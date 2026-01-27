Geisterfahrer-Report: Wo in Österreich man am häufigsten falsch fährt

Kärnten übernimmt unrühmliche Spitzenposition: Mit 93 Falschfahrern erreicht das südlichste Bundesland einen historischen Höchstwert und führt erstmals die Geisterfahrer-Statistik an.

Im Jahr 2025 wurden im Ö3-Verkehrsservice insgesamt 425 Geisterfahrer gemeldet, was einen Anstieg von sechs Prozent oder 25 Fällen im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Unfallbilanz zeigt zwei Todesopfer – gleich viele wie 2024 – sowie vier Schwerverletzte und 13 Leichtverletzte bei insgesamt 13 Unfällen, zwei mehr als im Vorjahreszeitraum. Kärnten hat sich erstmals zum Bundesland mit den meisten Falschfahrern entwickelt und beherbergt zudem den landesweiten „Geisterfahrer-Hotspot“.

Der Großraum Villach bleibt wie im Vorjahr die Region mit der höchsten Konzentration an Geisterfahrern. Auf der A2 zwischen Klagenfurt und Arnoldstein, der A10 zwischen Villach und Spittal, der gesamten A11 sowie am Knoten Villach wurden insgesamt 69 Falschfahrer erfasst. Dies entspricht 16 Prozent aller österreichweiten Geisterfahrermeldungen – statistisch gesehen wird jeder sechste Geisterfahrer in dieser Region gesichtet.

Die A2 Südautobahn führt weiterhin die Liste der Autobahnen mit den meisten Falschfahrern an, gefolgt von der A1 Westautobahn und der A10 Tauernautobahn. Besonders auffällig ist der „Wörtherseeabschnitt“ der A2 zwischen Klagenfurt und Villach, der mit 25 Meldungen zum vierten Mal in Folge das Autobahnteilstück mit den höchsten absoluten Falschfahrerzahlen ist. Dieser Streckenabschnitt hält auch den Negativrekord seit Beginn der Datenerfassung.

Bundesländer-Vergleich

Laut der am Dienstag veröffentlichten Ö3-Geisterfahrerstatistik zählen Alkohol- und Drogenkonsum sowie Überforderung und Ablenkung zu den Hauptursachen für Geisterfahrten. In der Bundesländerwertung führt Kärnten erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen 1994 mit dem historischen Höchstwert von 93 Geisterfahrern. Die Steiermark folgt mit 84 Falschfahrern auf Platz zwei, während Niederösterreich mit 77 Meldungen erstmals nicht unter den Top zwei rangiert.

Tirol verzeichnet mit 25 Geisterfahrern seinen historisch niedrigsten Wert, während Wien mit nur elf Meldungen wie in den Vorjahren das Bundesland mit den wenigsten Falschfahrern bleibt. Geisterfahrten erweisen sich weiterhin als „Freizeitphänomen“: Die meisten Vorfälle ereignen sich sonntags, vorwiegend in den späten Abendstunden zwischen 21 und 24 Uhr. Von der ersten Meldung bis zur Entwarnung vergehen im Ö3-Verkehrsservice durchschnittlich 15 Minuten.

Asfinag-Maßnahmen

Die Asfinag hat nach eigenen Angaben am Problemschwerpunkt Knoten Villach bereits Maßnahmen ergriffen und durch zusätzliche Beschilderungen sowie ein Farbleitsystem Verbesserungen erzielt. Die Zahl der Falschfahrermeldungen in diesem Bereich ging im Vergleich zu 2024 leicht von 18 auf 15 zurück. Laut einer Mitteilung des Autobahnbetreibers soll die geplante Erneuerung und der Umbau des Knotens ab 2028 für eine noch übersichtlichere Gestaltung der Abzweigungen Richtung Italien, Slowenien und Wien sorgen.

Der Autobahnbetreiber betont, dass jährlich alle Daten zu Geisterfahrermeldungen analysiert werden, um Problembereiche zu identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. „Wir überprüfen dabei immer Beschilderung, Bodenmarkierung und auch alle Baustellen auf mögliche Verbesserungen“, erklärte Bernhard Lautner, Verkehrssicherheitsexperte der Asfinag.

Die Asfinag weist jedoch darauf hin, dass selbst die besten Sicherheitsvorkehrungen wenig ausrichten können, wenn der menschliche Faktor entscheidend wird.

Als Beispiel führt das Unternehmen einen Vorfall vom März 2025 an, bei dem die Polizei einen 55-jährigen Geisterfahrer auf der Brennerautobahn (A13) stoppte. Der Mann hatte vor der Mautstelle Schönberg in Tirol gewendet, weil angeblich auf seiner Firmenkreditkarte keine Deckung mehr vorhanden war.