Genialer Supermarkt-Trick: So sparst du bis zu 800 Euro im Jahr

Die steigenden Kosten für Lebensmittel beeinflussen das Kaufverhalten von Kunden erheblich. In der Hoffnung, durch besondere Aktionen zu sparen, kaufen sie oft mehr, als sie tatsächlich verbrauchen können. Dabei enden viele Lebensmittel ungenutzt im Müll. Laut dem Obmann des Vereins „Land schafft Leben“, Hannes Royer, könnten wir uns dieses Geld jedoch sparen, indem wir uns stattdessen dazu entschließen, weniger wegzuwerfen.

Die zunehmenden Lebensmittelkosten bewirken, dass immer mehr Produkte während Aktionen gekauft werden. Doch oftmals resultiert dies nur in einer verstärkten Lebensmittelverschwendung, da viele dieser Aktionsprodukte nicht rechtzeitig konsumiert werden und weggeworfen werden. Hannes Royer, Obmann des Vereins „Land schafft Leben“, warnt: „Oft sparen wir so aber an den falschen Stellen, denn wenn ich 1+1 gratis kaufe und das zweite dann wegwerfe, weil ich es nicht rechtzeitig essen kann, dann habe ich nichts gewonnen – im Gegenteil“.

Geld einsparen

Etwa eine Million Tonnen Lebensmittel werden in Österreich jährlich weggeworfen, wobei großteils dieser Verschwendung tatsächlich aus den Privathaushalten stammt. Laut dem Verein „Land schafft Leben“ entspricht dies fast sechsmal so viel Abfall wie im gesamten Lebensmittelhandel. Diese Verschwendung belastet auch das Haushaltsbudget erheblich. Ein durchschnittlicher Haushalt mit 2,2 Personen wirft Lebensmittel im Wert von etwa 800 Euro pro Jahr weg.

Royer betont: „Darüber sollten wir nachdenken, bevor wir das nächste Mal zur Aktion greifen“. Er führt weiter aus, dass durch eine bewusste Änderung unserer Konsumgewohnheiten „wirklich viel Geld gespart“ werden könne. Dabei bezieht er sich insbesondere auf sogenannte vermeidbare Lebensmittelabfälle – Lebensmittel, die zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung eigentlich noch genießbar gewesen wären, oder die nicht weggeworfen werden müssten, wenn sie rechtzeitig gegessen worden wären.

Der Verein „Land schafft Leben“ setzt sich daher dafür ein, das Bewusstsein für die Problematik der Lebensmittelverschwendung zu stärken und gleichzeitig das Einsparpotential aufzuzeigen, das in einem sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln liegt. Obwohl die Lebensmittelverschwendung nicht vollständig eliminiert werden kann, könnten in Österreich Haushalte jährlich mehrere hundert Euro einsparen, wenn sie bewusster mit Lebensmitteln umgehen würden.