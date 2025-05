Goldpreis bricht über Nacht ein: Trumps China-Konflikt verunsichert Investoren

Gold verliert an Glanz – der Preis für die Feinunze sinkt auf 3.233 US-Dollar. Doch Experten bleiben optimistisch und erwarten bald wieder steigende Nachfrage.

Die Finanzmärkte starteten mit positiver Grundstimmung in die neue Handelswoche, während klassische Sicherheitsinvestments wie Gold nachgaben. Experten sehen jedoch keine Anzeichen für einen anhaltenden Abwärtstrend bei den Goldnotierungen. Im frühen Handel sank der Preis für eine Feinunze Gold auf etwa 3.233 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 91 Dollar gegenüber dem Freitagsschluss entspricht.

Kaufinteresse erwartet

Robert Rennie, Rohstoffanalyst der australischen Westpac Banking Corporation, geht davon aus, dass Investoren bei Kursen um die 3.200-Dollar-Marke wieder vermehrt Kaufinteresse zeigen werden. Zur Erinnerung: Mitte April hatte Gold mit 3.500 Dollar je Unze einen historischen Höchststand markiert, als vor allem Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der verschärften US-Zollpolitik den Edelmetallpreis nach oben trieben.

Geopolitische Lage stützt langfristigen Trend

Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die langfristige Perspektive für Gold positiv. Die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten und zunehmende Zweifel an der Stabilität der Weltwirtschaft sorgen weiterhin für Unterstützung der Edelmetallpreise. Besonders bemerkenswert ist die anhaltend hohe Nachfrage von Zentralbanken, die in den letzten Jahren Goldkäufe in Rekordhöhe tätigten und damit die strategische Bedeutung des Edelmetalls unterstreichen.

Silber im Aufwind

Während Gold kurzfristig nachgibt, legte Silber in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich zu. Die Gold-Silber-Ratio bleibt dennoch auf einem historisch hohen Niveau, was Marktbeobachter als Zeichen einer weiterhin robusten Nachfrage nach alternativen Edelmetallen werten. Anleger scheinen zunehmend ihre Portfolios zu diversifizieren, wobei Edelmetalle als Absicherung gegen Inflation und Währungsrisiken gefragt bleiben.

