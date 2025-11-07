Grazer Schulen geräumt: Polizei jagt Droh-Verfasser

Drohungen gegen Grazer Volksschulen führten zu Evakuierungen und Polizeieinsätzen. Die Behörden reagieren mit klarer Warnung: Jede Drohung wird angezeigt und bestraft.

Nach Drohungen gegen mehrere Grazer Volksschulen mussten am Freitagmorgen Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Die Vorfälle lösten umfangreiche Polizeieinsätze aus, bei denen auch Straßensperren errichtet wurden. Betroffen war unter anderem der Bereich entlang der Buslinie 61 von der Krenngasse bis zum Berliner Ring. Ein Vertreter der Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte die eingegangenen Drohungen gegenüber Radio Steiermark. Da eine Einschätzung der Ernsthaftigkeit nicht unmittelbar möglich war, wurden die vorgesehenen Standardprotokolle aktiviert.

Die Sicherheitskräfte konnten zunächst nicht feststellen, wie real die Bedrohungslage tatsächlich war. Aus diesem Grund wurden die festgelegten Sicherheitsprotokolle angewandt. Die Räumung der Schulgebäude und die begleitenden Sicherheitsmaßnahmen wurden als erforderliche Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Schulkinder durchgeführt.

Behördliche Reaktion

In einem gemeinsamen Schreiben wandten sich die Bildungsdirektion und die Polizei an alle steirischen Bildungseinrichtungen. Der Brief, der zum Ende der Herbstferien verteilt wurde, appelliert eindringlich an Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte. „Jede Drohung wird ernst genommen, sofort angezeigt und hat schwerwiegende Folgen“, heißt es in dem von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner unterzeichneten Dokument.

Bei einer strafrechtlichen Verurteilung drohen Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren.