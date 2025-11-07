Leichenfund in Wien-Landstraße – Ermittlungen laufen

Schockfund am frühen Morgen: In Wien-Landstraße entdeckten Anwohner eine leblose Person. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen auf Hochtouren.

In den frühen Morgenstunden des Freitags haben Bewohner in Wien-Landstraße einen toten Mann aufgefunden. Die Polizei hat umgehend Untersuchungen eingeleitet, um festzustellen, ob es sich um einen natürlichen Tod handelt oder ob Fremdeinwirkung vorliegt.

Die Behörden haben weitere Informationen zum Vorfall für einen späteren Zeitpunkt angekündigt.