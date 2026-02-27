Grenze der Menschlichkeit: Bosnische Stadt ehrt Wiener Flüchtlingshelfer!

Ein Wiener Aktivist, eine Grenzstadt am Limit – und eine Auszeichnung, die mehr als Dankbarkeit ausdrückt.

Die bosnische Grenzstadt Bihać hat den Wiener Aktivisten Petar Rosandić, bekannt als „Pero“, im Rahmen ihres 766. Stadtjubiläums mit einem Dankespreis geehrt. Rund 300 Gäste aus den Bereichen Politik, Diplomatie und Zivilgesellschaft waren bei der Veranstaltung zugegen. Die Auszeichnung gilt dem langjährigen humanitären Wirken Rosandićs sowie seiner Rolle als Vermittler zwischen Bosnien-Herzegowina und Österreich.

Als Obmann von SOS Balkanroute widmet sich Rosandić dem Aufbau und der Sicherung lokaler Hilfsstrukturen entlang der EU-Außengrenzen. Sein zentrales Anliegen ist es, dass Kommunen wie Bihać bei der Bewältigung von Flucht und Migration nicht auf sich allein gestellt bleiben. Mit Unterstützung von SOS Balkanroute gelang es der Stadt, besonders schwere Krisen zu überstehen – darunter das Horrorcamp Vučjak im Jahr 2019 sowie die gravierenden Folgen des Lagerbrands in Lipa 2020.

Klagen abgewiesen

Auf Betreiben Rosandićs stellte Wien-Stadt über die MA 48 einen Müllwagen zur Verfügung, Graz lieferte Feuerwehrausrüstung und Traiskirchen einen dringend benötigten Rettungswagen. Als einer seiner bedeutendsten Erfolge gilt die Aufdeckung und Verhinderung eines illegalen Gefängnisses im Camp Lipa bei Bihać. Nachdem Rosandić die Zustände öffentlich gemacht hatte, wurde er vom Errichter des Baus, dem International Centre for Migration Policy Development (ICMPD, internationale Migrationsorganisation), mit SLAPP-Klagen (missbräuchliche Klagen zur Einschüchterung) vor dem Wiener Handelsgericht konfrontiert.

Das Gericht wies diese Klagen ab und gab Rosandić Recht.

Mehrfach ausgezeichnet

Unter den Festgästen befanden sich der staatliche Minister für Menschenrechte Sevlid Hurtić sowie Dominik Urak als Vertreter der Österreichischen Botschaft in Sarajevo. Rosandić und SOS Balkanroute wurden in beiden Ländern bereits mehrfach für ihre lebensrettende Arbeit ausgezeichnet: der Ute-Bock-Preis für Zivilcourage im Jahr 2020, die Goldene Verdienstplakette des Roten Kreuzes von Bosnien und Herzegowina 2022, der Ferdinand-Berger-Preis des DÖW 2023 sowie zuletzt der Weltmenschpreis 2025.