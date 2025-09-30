Größte Postfiliale Österreichs mit 24-Stunden-Service eröffnet

Rund um die Uhr Pakete abholen und versenden – in Graz-Gries eröffnet die größte Selbstbedienungsfiliale Österreichs mit über 1.300 Abholfächern und Weihnachts-Sonderservice.

In der Idlhofgasse 37 in Graz-Gries hat die Österreichische Post AG am 30. September 2025 ihre erste Grazer Selbstbedienungsfiliale in Betrieb genommen. Mit über 1.300 Abholfächern handelt es sich zugleich um die größte rund um die Uhr zugängliche SB-Filiale des Landes. Etwa 10.000 Haushalte im Bezirk Gries profitieren künftig von der Möglichkeit, Pakete jederzeit abzuholen oder aufzugeben. Ein besonderes Merkmal des neuen Standorts ist der flexible Schalter, der während der Hochsaison im Weihnachtsgeschäft personell besetzt werden kann. Dies ermöglicht auch die Abwicklung von Sperrgutpaketen, die in regulären Poststationen keinen Platz finden würden.

Die feierliche Eröffnung des neuen 24-Stunden-Servicezentrums erfolgte durch die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr gemeinsam mit Peter Umundum, dem Vorstand für Paket & Logistik und stellvertretenden Generaldirektor der Österreichischen Post AG. Bürgermeisterin Kahr unterstrich bei der Eröffnung: „Die SB-Filiale ist eine gute Ergänzung zum Angebot der Österreichischen Post, ganz besonders für jene, die zu den üblichen Öffnungszeiten selbst arbeiten.“ Und mit dem flexiblen Schalter für Sperrgut werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Weihnachtszeit in den anderen Filialen, in denen es oft einen großen Andrang gibt, entlastet.

Steirische Verbundenheit

Der aus der Steiermark stammende Post-Vorstand Umundum betonte bei der Veranstaltung: „Als gebürtiger Steirer freut es mich besonders, dass wir in Graz die größte SB-Filiale Österreichs eröffnen. Mit über 1.300 Abholfächern und einem flexiblen Schalter für Sperrgut zur Weihnachtszeit setzen wir neue Maßstäbe in puncto Convenience. Die erste 24/7 SB-Filiale in der steirischen Landeshauptstadt zeigt, wie moderne Postdienstleistungen heute aussehen, nämlich effizient, nachhaltig und rund um die Uhr verfügbar.“

Modernes Ambiente

Auf einer Fläche von mehr als 210 Quadratmetern bietet die neue Selbstbedienungsfiliale neben der umfangreichen Poststation mit ihren über 1.300 Abholfächern auch zwei Versandstationen zum Frankieren und Versenden von Paketen oder Retouren. Die Gestaltung der Räumlichkeiten setzt auf ein helles, modernes Ambiente, wobei Holzelemente als nachhaltige Verkleidungsmaterialien für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Der zur Weihnachtszeit mit Personal besetzte Schalter für Sperrgut wird nicht nur die umliegenden Post-Standorte entlasten, sondern auch den Service für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks verbessern.