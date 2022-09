Große Aufregung: Diese Personen bekommen auch den Klimabonus

Jeder bekommt den “Klimabonus”. Dieser setzt sich eigentlich aus dem Klimabonus (250 Euro) und dem Anti-Teuerungsbonus (250 Euro) zusammen. Überraschend ist nur, welche Personen ebenfalls den Boni erhalten werden.

Da sich der Begriff “Klimabonus” als Abkürzung für die 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungsbonus etabliert hat, sind viele jetzt etwas verwirrt was den ganzen Prozess betrifft und wer ihn tatsächlich bekommt. Noch immer warten zahlreiche Bürger auf deren Bonus.

Habt ihr den Klimabonus schon erhalten? Ja!

Nein! Ergebnisse

Loading ... Loading ...

Asylwerber erhalten auch den Bonus

Asylwerber und Personen, die für mindestens 183 Tagen ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben qualifizieren sich automatisch für den 500 Euro Klimabonus (Klimabonus + Anti-Teuerung). Hat man seine Kontodaten beim Finanzamt hinterlegt, wird einem die Beihilfe automatisch überwiesen. Personen ohne hinterlegten Kontodaten wird ein Gutschein direkt auf den Hauptwohnsitz zugestellt.

Bundeskanzler Karl Nehammer äußerte sich, ob es ihn ärgert, dass der Geldbonus auch an Asylwerber ausbezahlt wird. “Millionen Menschen profitieren vom Klimabonus – das ist es, was zählt. Da sollte man sich dann nicht damit aufhalten, sich über Ärgerlichkeiten aufzuregen.”, so Nehammer. Viele Bürger hingegen sind empört, da bereits einige Asylwerber ihn bereits im August erhalten haben.