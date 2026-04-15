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Bahnunfall

Großeinsatz auf Südbahn: Person von Zug erfasst und verschwunden

Großeinsatz auf Südbahn: Person von Zug erfasst und verschwunden
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Notbremsung auf der Südbahn, 250 Fahrgäste evakuiert – doch von der erfassten Person fehlt jede Spur.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr sah sich der Lokführer eines Cityjets auf der Südbahn zwischen Wien und Wiener Neustadt zu einer Notbremsung veranlasst, nachdem er eine Person auf den Gleisen wahrgenommen hatte. Trotz der raschen Reaktion gab der Lokführer an, die Person sei von dem Zug erfasst worden.

Erfolglose Suche

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling rückte daraufhin umgehend zu einer Menschenrettung an der Bahnüberfahrt Friedrich-Schiller-Straße aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte jedoch niemanden. Auch eine ausgedehnte Suche in der näheren Umgebung verlief ohne Ergebnis – was den Schluss nahelegt, dass die Person nur streifend erfasst wurde und sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt hat.

Der betroffene Zug wurde in der Folge evakuiert; insgesamt 250 Fahrgäste mussten die Garnituren verlassen. Der Lokführer wurde von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Nach rund einer Stunde konnte die Streckensperrung wieder aufgehoben werden.

KO KOSMO-Redaktion
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