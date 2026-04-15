Schwarzfahrer stößt Zugbegleiterin aus fahrendem Zug

Ein alkoholisierter Mann ohne Ticket, eine Zugbegleiterin mit zertrümmertem Unterschenkel – und ein Urteil, das Signalwirkung haben soll.

Am Bahnhof Hengsberg, Steiermark, kam es zu einem Vorfall, der tiefes Erschrecken ausgelöst hat: Eine 52-jährige Zugbegleiterin wurde von einem Mann aus dem Zug gestoßen und dabei schwer verletzt. Wie die „Kleine Zeitung“ am Mittwoch berichtete, schilderte die Frau den Angriff vor Gericht in drastischen Worten. „Der Mann hat mich mit der Stirn gegen die Zugtür geknallt. Dann packte er mich, riss mich mit einem Schleudergriff weg. Dann stürzte ich bei offener Tür hinunter, krachte mit dem Fuß auf und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hatte sofort starke Schmerzen“, erklärte die Zugbegleiterin laut „Kleine Zeitung“.

Sie stürzte über die ausgefahrenen Einstiegstreppen auf den Bahnsteig. Die medizinischen Folgen waren gravierend: „Wir haben in diesem Fall extreme Tatfolgen, der Unterschenkel der Frau wurde total zertrümmert. Sie erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch“, wird Richter Hanspeter Draxler im Prozess von der Tageszeitung zitiert.

Täter teilweise geständig

Beim Täter handelte es sich um einen 41-jährigen Slowaken, der zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und ohne gültiges Ticket unterwegs war. Der Zugbegleiterin hatte er am Bahnhof Hengsberg den Einstieg in den Zug verwehrt – woraufhin die Lage eskalierte. Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte teilweise geständig: „Es tut mir leid. Es war keine Absicht, sie zu verletzen. Ja, ich hab‘ sie geschupft, es ist passiert“, sagte er laut „Kleine Zeitung“.

Nach dem Angriff flüchtete er, wurde jedoch kurz darauf auf einem Hochsitz in der Nähe des Tatorts festgenommen. Bereits vor dem Vorfall in Hengsberg war der 41-Jährige polizeilich in Erscheinung getreten. Am Grazer Hauptbahnhof hatte er einem Passanten ein Brötchen im Wert von 2,99 Euro geraubt.

Das Opfer schilderte die Situation so: „Ich wollte mein Brötchen nicht mit meinem Leben verteidigen, ging deshalb davon. Ich sah aber, wie er es aufhob und sofort verspeiste.“ Auf diesen Vorwurf antwortete der Angeklagte knapp: „Geständig.“ Zwei Tage vor der Attacke auf die Zugbegleiterin soll er außerdem erneut ohne Fahrschein gereist sein und dabei laut Anklage einen Zugbegleiter bedroht haben. Diesen Vorwurf wies er zurück: „Nicht geständig“, mit dem Tode drohe er nicht, wird er in der „Kleinen Zeitung“ zitiert.

Urteil & Reaktionen

Am Ende des Verfahrens verurteilte das Gericht den Slowaken zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Ausschlaggebend für das deutliche Strafmaß waren die schwerwiegenden Verletzungen des Opfers sowie die Vorstrafen des Angeklagten. Dieser nahm das Urteil ohne erkennbare Regung zur Kenntnis: „Alles gut“, sagte er laut „Kleine Zeitung“.

Die Gewerkschaft bezeichnete den Vorfall laut der Tageszeitung als „dramatische Eskalation von Gewalt gegen Beschäftigte bei den Eisenbahnen“ und verlangte verstärkte Schutzmaßnahmen für das Personal sowie für Fahrgäste.