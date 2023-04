Hanuma kocht: Baklava-Rollen

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Baklava klassisch, in Rosenform, als gefüllte Taschen, Kokosbaklava und vieles mehr findet ihr auf meinem Blog und Kanal. Heute gesellt sich eine gerollte Version dazu und sie ist in der Zubereitung einfacher als ihr denkt.

Zutaten für 1 Backform der Größe: 32 x 25 cm

1 Pkg. Jufka- bzw. Filoteig (=480-500 g)

400 g Walnüsse, gemahlen

Sirup/Agda:

600 ml Wasser

600 g Zucker

2 Zitronenscheiben

Zum Bestreichen

150 g Butter oder Butterschmalz

Außerdem:

1 dünner Holzstab (z.B aus dem Baumarkt) oder

1 lange Strick- oder Häkelnadel oder

Beschwerstange für Vorhänge

Zubereitung

1) Zuerst bereitet ihr den Sirup vor: dafür vermischt ihr das Wasser und den Zucker in einem Topf und kocht die Zutaten auf. Wenn die Mischung blubbert/kocht, reduziert ihr die Hitze ein wenig (auf 7 von 9) und kocht den Sirup etwa 8-10 min lang ohne Deckel. Danach fügt ihr 1-2 Zitronenscheiben hinzu, gebt einen Deckel auf den Topf und stellt ihn zum Auskühlen zur Seite. Den Sirup könnt ihr auch am Vortag zubereiten und im Kühlschrank lagern.

2) Schmelzt das Butterschmalz in einem Topf.

3) Bereitet ein großes, sauberes Küchentuch vor und befeuchtet es. Deckt damit die Jufkablätter ab, damit sie nicht austrocknen. Legt das erste Jufkablatt mit der kurzen Seite vor euch. Die restlichen deckt ihr ab, damit sie nicht austrocknen. Bestreicht es mit dem Butterschmalz, belegt es mit einem weiteren Blatt. Bestreicht auch das 2. mit Butterschmalz und bestreut es mit den Nüssen (lasst am Ende ca. 1-2 cm Rand frei).

4) Faltet das Blatt an der kürzeren Seite etwa 2-3 cm zur Mitte hin. Dann legt ihr den Stab darauf und rollt es straff auf.

5) Drückt es nun von beiden Seiten zur Mitte hin zusammen. So entstehen die typischen Falten. Zieht die entstandene Rolle vorsichtig herunter und gebt sie in eine befettete Form. Dasselbe macht ihr mit den übrigen Blättern. Meine Packung hatte insgesamt 15 Blätter. Es blieb also am Ende eines übrig, da wir pro Rolle immer 2 verwenden. So hatte ich am Ende insgesamt 7 Rollen.

6) Bestreicht die Baklavarollen von oben mit dem übrigen Butterschmalz. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie jetzt gleich in Stücke schneiden oder erst nach dem Backen.

7) Backt sie im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad O/U Hitze 30-35 min lang. Behaltet sie im Auge, da jeder Ofen anders erhitzt. Sie sollte eine schöne goldgelbe Farbe haben. Falls sie nach 20-25 min oben recht dunkel wird, deckt sie mit Alufolie ab und backt weiter.

8) Nehmt sie aus dem Ofen und übergießt die heiße Baklava mit dem erkalteten Sirup. Dabei macht sie die typischen Zisch-Geräusche. Ein Zeichen, dass ihr alles richtig gemacht habt.

9) Lasst sie vollständig auskühlen und gebt sie danach für 2-3 Stunden, am besten aber über Nacht in den Kühlschrank.

Tipp

Wenn ihr nicht so viel Baklava benötigt, könnt ihr die Rollen auch (luftdicht verpackt) einfrieren. Fürs Servieren kocht ihr dann eine kleine Menge an Sirup, lasst ihn auskühlen und richtet die aufgetauten Rollen mit dem Sirup an bzw. übergießt sie damit.