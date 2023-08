Hausarbeit killt Lust! Neue Studie enthüllt

Eine neue US-Studie bestätigt: Übermäßige Hausarbeit kann das sexuelle Verlangen bei Frauen reduzieren. Über 700 Frauen nahmen an der Studie teil und die Ergebnisse liefern interessante Einblicke in die Dynamik von Beziehungen und Hausarbeit.

Eine ungleiche Aufteilung der Hausarbeit kann sich negativ auf das sexuelle Verlangen von Frauen auswirken. Das ist das Ergebnis einer neuesten, in „Archives of Sexual Behavior“ veröffentlichten Studie. Forscherinnen und Forscher sammelten Daten von mehr als 700 Frauen, die in einer langjährigen Beziehung leben und mindestens ein Kind unter 12 Jahren haben.

Sexuelles Verlangen und Arbeitsbelastung

Die Analyse der Daten zeigte, dass ein Rückgang des sexuellen Verlangens möglicherweise mit der Wahrnehmung zusammenhängt, dass die Arbeitsteilung in der Beziehung unfair ist und dass der Partner von ihnen abhängig ist. Emily Harris, die Leiterin der Studie, und ihr Team stellten fest, dass Frauen, die sich übermäßig mit der Hausarbeit belastet fühlen, oft eine medizinische Ursache für ihr nachlassendes sexuelles Interesse suchen. Die Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass nicht Biologie, sondern chronischer Stress und Beziehungskonflikte die Hauptursachen sein könnten.

Stress und Beziehungskonflikte als Hauptursache

Das Forschungsteam formuliert es so: „Allerdings gibt es offene Fragen dazu, warum Frauen unter Stress, Müdigkeit, kognitiven Ablenkungen und anschließendem geringem sexuellem Verlangen leiden könnten“.

Insgesamt 706 Frauen, die seit mindestens sechs Monaten mit einer Person zusammenlebten, die sich als Mann identifiziert, und die ein abhängiges Kind im Alter von 12 Jahren oder jünger im Haushalt hatten, erfüllten die Kriterien für die Studie. Sie sollten Auskunft darüber geben, wer normalerweise die Aufgaben in ihrem Haushalt erledigt und wie sie die Arbeitsteilung empfinden.

Die Verbindung zwischen Arbeitsteilung und Libido

Aus der Untersuchung dieser Daten ergab sich ein interessantes Bild. Die anfängliche Hypothese der Forschungsgruppe wurde bestätigt. Bei ungerechter Verteilung der Hausarbeit wird ein signifikanter Rückgang des sexuellen Verlangens festgestellt. Es bestand eine signifikante Verbindung zwischen mangelndem Verlangen, der Verantwortung für die Hausarbeit und der wahrgenommenen Abhängigkeit des männlichen Partners.

Heteronormativität und ihre Auswirkungen auf Beziehungen

Die Schlussfolgerungen der Studie sind eindeutig: „Diese Ergebnisse unterstützen die Theorie der Heteronormativität, wonach Ungerechtigkeiten bei der Hausarbeit zu einer Verschmelzung von Mutter- und Partnerrollen führen können. Und, dass das Gefühl, wie eine Mutter für den Partner zu sein, nicht förderlich für das Verlangen ist.“

Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, das Verständnis für die Dynamik von Beziehungen und sexuellem Verlangen zu vertiefen und möglicherweise Lösungswege für Paare aufzuzeigen, die unter einer sinkenden Libido leiden.