Checken Sie Ihre Nägel: Hautkrebs auch unter den Fingernägeln möglich

Hautkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten, und wie seltsam es auch klingen mag, um diese Krankheit zu erkennen, ist es wichtig, auch Ihre Nägel zu untersuchen, sagt die Amerikanische Dermatologie-Akademie.



Wie The Sun berichtet, ist Melanom der fünfthäufigste Krebs in Großbritannien und nimmt auch im Rest der Welt zu. Obwohl es selten ist, dass Hautkrebs, einschließlich Melanomen, unter und um die Nägel herum entsteht, kommt es dennoch vor.



Wir können auch einem höheren Risiko ausgesetzt sein, wenn wir eine familiare Vorgeschichte von Melanomen haben oder in der Vergangenheit unsere Nägel verletzt haben. Wie Ärzte warnen, gibt es mehrere Symptome, die auf Hautkrebs hinweisen können und die sich an oder um den Nagel befinden.



Es handelt sich um folgende Warnzeichen:

-braune oder schwarze Linie auf dem Nagel

-dunkle Haut neben dem Nagel

-Abtrennen der Fingernägel

-Nagelbruch

-Schwellung oder Knoten unter dem Nagel.



Jedes dieser Symptome kann ein Zeichen fur bestimmte Nagelverletzungen oder einen Mangel an bestimmten Vitaminen oder Mineralien sein, kann aber auch auf Melanom hinweisen, das rechtzeitig behandelt werden muss. Hautkrebs ist nämlich zwar heilbar, aber oft auch eine der tödlichsten Krebsformen, da er schwer zu erkennen ist, warnen Ärzte.