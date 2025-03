Highspeed-Held Nikola: Ein Wiener schlägt die Profis

Ein talentierter Wiener verblüfft mit einem 116 km/h Schuss und wird zum „Highspeed Hero“ gekürt. Die ÖFB-Stars sorgen für Spannung pur!

Ein Wochenende voller spannender Fußball-Action und eindrucksvoller Schusskraft bot die Suche nach den Magenta „Highspeed Heroes“ am 17. und 18. März im Westfield Donau Zentrum in Wien. Fußballfans strömten in großer Zahl herbei, um ihre Fähigkeiten im Schnellschusswettbewerb unter Beweis zu stellen und sich mit prominenten ÖFB-Stars zu messen.

Während des Events überraschte ein besonders talentierter Teilnehmer die Menge: Der Wiener Nikola wurde mit einem beeindruckenden Schuss von 116 km/h zum „Highspeed Hero“ gekürt und bewies, dass nicht nur Profis harte Schüsse abgeben können. Die Anwesenheit der ÖFB-Stars Michael Gregoritsch, Alexander Schlager und Xaver Schlager sorgte für zusätzliche Spannung. Torhüter Schlager übertraf seine Teamkollegen mit einem Schuss von 106 km/h und demonstrierte, dass Technik und Erfahrung essenziell sind. Angesichts des nahenden Länderspiels gegen Serbien war jedoch Zurückhaltung geboten. „Normalerweise geht bei uns unter 130 km/h nichts“, scherzte Schlager augenzwinkernd.

Exklusive Preise

Neben dem sportlichen Wettkampf bot das Event den Teilnehmern die Chance auf exklusive Preise: ÖFB-Tickets, signierte Trikots und als Höhepunkt eine VIP-Reise mit dem Nationalteam zu einem kommenden Auswärtsspiel – eine einmalige Gelegenheit für leidenschaftliche Fußballanhänger.

Doch die Möglichkeit, sich als Schusskraft-Talent zu beweisen, ist noch nicht vorbei. Vor dem Länderspiel gegen Serbien am 20. März wartet eine weitere Chance auf alle Fußballbegeisterten: Am Magenta Promostand vor dem Ernst-Happel-Stadion können sie erneut ihre Fähigkeiten im Highspeed-Schießen unter Beweis stellen.