Österreich plant neue Orientierungsklassen

Österreich plant ein landesweites Modell für Orientierungsklassen. Diese sollen Kinder aus Familienzusammenführungen auf den Schulalltag vorbereiten. Eine richtungsweisende Entscheidung steht an.

Österreich steht vor einer bedeutenden bildungspolitischen Entwicklung: Der Ministerrat wird heute über die Einführung eines landesweiten Modells für Orientierungsklassen entscheiden. Diese Klassen sind speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert, die im Zuge der Familienzusammenführung ins Land kommen. Ziel ist es, ihnen grundlegende Deutschkenntnisse und Fähigkeiten für den Schulalltag zu vermitteln, bevor sie in reguläre Klassen oder spezielle Deutschförderklassen integriert werden. Ähnliche Konzepte gibt es bereits in Wien und Vorarlberg.

Schutzberechtigte

Der Bedarf an solchen Maßnahmen ist gestiegen, da seit 2023 mehr Kinder aus Familienzusammenführungen von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten nach Österreich kommen. Viele dieser Kinder haben aufgrund ihrer Fluchtgeschichten und der Zeit, die sie in Lagern in der Türkei oder im Libanon verbracht haben, kaum schulische Vorerfahrungen. Neben mangelnden Deutschkenntnissen fehlt es ihnen oft an grundlegenden sozialen Fähigkeiten, und einige sind nur teilweise oder gar nicht alphabetisiert. Besonders betroffen von dieser Herausforderung sind die städtischen Ballungsräume, wie das Bildungsministerium unter der Leitung von Christoph Wiederkehr von den NEOS mitteilt.

Herausforderungen und Dauer

Die genaue Dauer, die Schüler in den Orientierungsklassen verbringen sollen, ist noch unklar. Die gesetzliche Grundlage für diese Klassen wird nach einem Begutachtungsverfahren im Parlament geschaffen. In Wien beträgt die Aufenthaltsdauer in den Orientierungsklassen in der Regel zwei Monate. Das Bildungsministerium kann hierbei auf bestehende Vorarbeiten zurückgreifen. Der ehemalige Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP hatte bereits im vergangenen Sommer Änderungen im Lehrplan für solche Vorbereitungsklassen angekündigt. Diese sollten zwischen einem halben und einem ganzen Jahr dauern und vorschulähnlich gestaltet sein.