Preisschock in Österreich: Strom und Gas treiben Inflation an

Österreichs Preisniveau stieg im Februar merklich an. Besonders die Energiekosten trieben die Inflation in die Höhe, was Haushalte spürbar belastet.

Im Februar verzeichnete Österreich einen merklichen Anstieg des Preisniveaus, das im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent und im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zulegte. Tobias Thomas, der Generaldirektor von Statistik Austria, hob hervor, dass insbesondere die Strompreise einen erheblichen Zuwachs erlebten. Dies sei auf das Auslaufen der Strompreisbremse sowie der Strom- und Netzkostenzuschüsse für bestimmte Haushalte zu Beginn des Jahres zurückzuführen, gepaart mit einer Erhöhung der Netzentgelte. Ohne die Berücksichtigung der Wohn-Ausgaben läge die Inflationsrate bei lediglich 2,1 Prozent.

Haushaltsenergie und Dienstleistungen

Ein zentraler Treiber der Inflation waren die gestiegenen Kosten für Haushaltsenergie, die sich im Februar um 8 Prozent stärker verteuerten als noch im Januar, was vor allem auf die erhöhten Gaspreise zurückzuführen ist. Seit Januar gelten zudem höhere Netzentgelte, erhöhte Erdgasabgaben und eine angehobene CO₂-Steuer. Die Strompreise blieben konstant hoch, mit einem Anstieg von 35,7 Prozent im Februar.

Besonders die Bewirtungsdienstleistungen trugen im Vergleich zum Vormonat zur Preissteigerung bei. In Restaurants und Hotels stiegen die Preise durchschnittlich um 6,0 Prozent. Auch Waren und Dienstleistungen wurden um 4,2 Prozent teurer. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke erhöhten sich um 2,6 Prozent. Der Mikrowarenkorb, der den täglichen Einkauf repräsentiert und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Artikel wie Tageszeitungen oder Kaffee im Café umfasst, verzeichnete im Februar im Jahresvergleich einen Anstieg von 3,9 Prozent.

Freizeit und Verkehr

Die Kosten für Freizeit und Kultur stiegen durchschnittlich um 3,3 Prozent, während die Preise im Verkehrssektor um 0,8 Prozent zunahmen. Hier wirkten die Treibstoffpreise dämpfend, und auch die Preissteigerung bei Flugtickets schwächte sich ab.

