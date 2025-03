Jetzt noch schnell Bonus holen

Österreichs Haushalte kämpfen mit steigenden Kosten, besonders bei Energie. Niederösterreich bietet nun einen Heizkostenzuschuss von 150 Euro an.

Steigende Inflation

Die österreichischen Haushalte sehen sich derzeit mit steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert, wobei die jüngsten Zahlen eine besorgniserregende Entwicklung der Inflation zeigen. Im Januar ist die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % gestiegen, was das Land noch weiter vom Inflationsziel von 2 % entfernt. Besonders belastend sind die Energiekosten: Der Gaspreis erfuhr einen Anstieg von 9,8 % von Dezember auf Januar, während der Strompreis sogar um beeindruckende 45 % stieg.

Hilfe aus Niederösterreich

In dieser herausfordernden Situation bietet die Landesregierung von Niederösterreich eine einmalige finanzielle Entlastung an. Für die Heizperiode 2024/2025 wird ein Heizkostenzuschuss von 150 Euro bereitgestellt. Um diese Unterstützung zu erhalten, müssen Antragsteller ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Monaten in Niederösterreich haben und ihre monatlichen Bruttoeinkünfte dürfen den Ausgleichszulagenrichtsatz nicht überschreiten.

Förderkriterien

Für Alleinstehende bedeutet dies, dass das monatliche Nettoeinkommen unter 1.150 Euro und das Bruttoeinkommen unter 1.217 Euro liegen muss, um förderfähig zu sein. Der Zuschuss beträgt 150 Euro. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Antrag auf diesen Zuschuss nur noch bis zum 31. März gestellt werden kann – ab heute (Dienstag) bleiben dafür lediglich 20 Tage.

