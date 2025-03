Wiener Polizei sucht nach okkulten Trickbetrügerinnen!

In Wien ermittelt die Polizei wegen eines Okkultbetrugs. Mehrere unbekannte Frauen stehen im Verdacht, eine 66-Jährige um Schmuck und Geld betrogen zu haben.

Die Wiener Polizei hat einen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet, um Unterstützung in einem Fall von Okkultbetrug zu erhalten. Im Fokus der Ermittlungen stehen mehrere bislang unbekannte Frauen, die im Verdacht stehen, im November 2024 einer 66-jährigen Frau eine beträchtliche Summe an Bargeld sowie wertvollen Schmuck gestohlen zu haben. Dieser Diebstahl wird mit einem sogenannten Okkultbetrug in Verbindung gebracht.

Das Opfer, eine 66-jährige Frau, wurde in der Wiener Innenstadt von einer unbekannten Frau chinesischer Abstammung auf Mandarin angesprochen. Diese bot an, die Wertgegenstände der Frau einem spirituellen Meister zur Segnung zu übergeben. Die mutmaßliche Betrügerin begleitete die Frau in ihre Wohnung, um Bargeld und Schmuck für das Ritual abzuholen.

Tatort und Vorgehen

Danach fuhren sie gemeinsam in einen Park im 1. Bezirk, wo zwei weitere verdächtige Frauen bereits warteten. Während die 66-Jährige abgelenkt war, nutzten die Täterinnen die Gelegenheit, um das mitgebrachte Bargeld und den Schmuck zu entwenden. Der finanzielle Schaden für das Opfer beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat ein Bild einer der Verdächtigen sichern können. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Landespolizeidirektion Wien um die Veröffentlichung des Fotos in den Medien gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die auch anonym gegeben werden können, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost.