Himalaya-Drama: Schnee-Rekordtief bedroht Trinkwasser für 2 Milliarden

Die Lebensader für zwei Milliarden Menschen droht zu versiegen. Im Hindukusch-Himalaya-Gebirge schrumpft die Schneedecke auf ein 23-Jahres-Tief – mit alarmierenden Konsequenzen.

Die Schneedecke im Hindukusch-Himalaya-Gebirge ist auf den niedrigsten Stand seit 23 Jahren gesunken. Wissenschaftler warnen in einem aktuellen Bericht vor den Folgen für rund zwei Milliarden Menschen, deren Wasserversorgung vom Schmelzwasser dieser Region abhängt. Laut Sher Muhammad, Hauptautor der Studie, setzte der Schneefall in diesem Jahr ungewöhnlich spät ein und blieb während der gesamten Wintersaison unterdurchschnittlich.

Dramatischer Rückgang

Forscher des Wissenschaftszentrums Icimod (International Centre for Integrated Mountain Development) dokumentierten einen erheblichen Rückgang der Schneemenge in der gesamten Region. Die Dauer der Schneebedeckung lag 23,6 Prozent unter dem Normalwert, wie das internationale Forschungszentrum mitteilte, an dem acht Länder der Region beteiligt sind. Diese besorgniserregende Entwicklung hält nun bereits im dritten Jahr an und gefährdet die Wasserversorgungssicherheit von nahezu zwei Milliarden Menschen.

Regionale Maßnahmen

In der Region haben verschiedene Staaten bereits Dürrealarme ausgelöst. Das Hindukusch-Himalaya-Massiv, das sich von Afghanistan bis Myanmar erstreckt, beherbergt die größten Schnee- und Eisreserven außerhalb der Polarregionen. Das Icimod appelliert an alle Länder, die von den zwölf großen Flusssystemen der Region abhängig sind, ihre Wasserbewirtschaftung zu verbessern, Dürrevorsorgemaßnahmen zu verstärken, effektivere Frühwarnsysteme zu implementieren und die länderübergreifende Kooperation auszubauen.

Erste konkrete Auswirkungen

Die Folgen des Schneemangels sind bereits spürbar. Im Indus-Tal und in Teilen Nordindiens wurden Wasserrestriktionen verhängt, nachdem der Rückgang der Schneeschmelze die Versorgung von Landwirtschaft und Haushalten einschränkt. Besonders hart trifft es Gebirgsdörfer, wo unvorhersehbare Schneeschmelze zu Landflucht führt, da Bauern ihre Felder nicht mehr zuverlässig bewässern können und die Erosion von Flussufern zugenommen hat.

Bedrohliche Langzeitprognosen

Die langfristigen Aussichten sind alarmierend. Klimaprognosen deuten darauf hin, dass die Himalaya-Gletscher bis Ende des Jahrhunderts bis zu zwei Drittel ihrer Masse verlieren könnten. Dies würde die Abflussmengen großer Flüsse wie Indus, Ganges und Brahmaputra drastisch reduzieren und neben Wassermangel auch die Stromproduktion aus Wasserkraft gefährden – eine Energiequelle, auf die viele Länder der Region stark angewiesen sind.