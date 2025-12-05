Hollywood explodiert: Netflix kauft Warner Bros. Discovery!

Ein Mega-Deal erschüttert Hollywood: Netflix greift nach dem Medienimperium Warner Bros. Discovery und will für 83 Milliarden Dollar zum ultimativen Entertainment-Giganten aufsteigen.

Der Streamingdienst Netflix hat die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros. Discovery bekannt gegeben. Für die Akquisition zahlt das Unternehmen 83 Milliarden US-Dollar, wie aus einer offiziellen Erklärung hervorgeht. Netflix setzte sich damit gegen mehrere Mitbewerber durch, die ebenfalls Interesse an einer Übernahme gezeigt hatten, was unter anderem von CNN und der Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet wurde. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben dem Deal bereits einstimmig zugestimmt.

Bevor die Übernahme endgültig vollzogen werden kann, müssen noch regulatorische Hürden genommen und die Zustimmung der Warner Bros.-Aktionäre eingeholt werden. Mit einem finalen Abschluss der Transaktion wird in einem Zeitraum von 12 bis 18 Monaten gerechnet.

Namhafte Marken

Warner Bros. Discovery vereint unter seinem Dach namhafte Marken wie die Warner-Filmstudios, den Streamingdienst HBO sowie den Nachrichtensender CNN. Ursprünglich hatte der Konzern eine Aufspaltung geplant, bei der das Streaming- und Produktionsgeschäft vom klassischen TV-Geschäft getrennt werden sollte. Diese Strategie wurde jedoch verworfen, nachdem im Oktober mehrere Übernahmeangebote eingegangen waren.

Durch den Zusammenschluss erweitert Netflix sein Angebot um renommierte Produktionen wie “The Big Bang Theory”, “Game of Thrones” oder “Der Zauberer von Oz”. “Unsere Mission war es immer, die Welt zu unterhalten”, sagte Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix. “Indem wir Warner Bros. unglaubliche Bibliothek an Serien und Filmen – von zeitlosen Klassikern wie “Casablanca” und “Citizen Kane” bis zu modernen Favoriten wie “Harry Potter” und “Friends” – mit unseren kulturprägenden Titeln zusammenbringen, werden wir das noch besser können. Gemeinsam können wir dem Publikum mehr von dem geben, was es liebt, und helfen, das nächste Jahrhundert des Storytellings zu definieren.”

Zukunftspläne

Greg Peters, ebenfalls Co-CEO von Netflix, betonte, dass die Übernahme das Geschäft des Unternehmens “für Jahrzehnte beschleunigen” werde.

Die Akquisition bringt für Netflix nicht nur ein erweitertes Inhaltsangebot, sondern stärkt auch die eigenen Produktionskapazitäten. Der Streamingdienst plant, seine Produktionsmöglichkeiten in den USA deutlich auszubauen und langfristig mehr in Originalinhalte zu investieren.

Dies soll neue Arbeitsplätze schaffen und die gesamte Unterhaltungsbranche stärken.