Horror am Floridsdorfer Bahnhof: Frauenkopf mehrfach auf Boden gerammt

Brutale Szenen auf einer Bahnhofstoilette in Wien-Floridsdorf: Ein 28-Jähriger schlug eine Frau nieder und rammte ihren Kopf mehrfach auf den Boden.

Am Montagvormittag kam es zu einem brutalen Überfall auf einer Bahnhofstoilette in Wien-Floridsdorf. Eine 33-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 8:30 Uhr, als das Opfer in Begleitung eines Bekannten die Sanitäranlage aufsuchte. Die Frau wollte dort ein ihr ärztlich verschriebenes Substitutionsmittel einnehmen. Als sie sich weigerte, dem 28-jährigen Mann ihre restlichen Tabletten zu überlassen, eskalierte die Situation.

Brutale Gewalttat

Der Täter reagierte mit extremer Gewalt und attackierte die Frau mit Faustschlägen. Nachdem sie zu Boden gegangen war, griff er ihren Kopf und schlug diesen mehrfach auf den Boden. Anschließend raubte er die verbliebenen Tabletten und flüchtete vom Tatort. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Verdächtigen, der auch ihnen gegenüber aggressiv auftrat, rasch identifizieren. Kurze Zeit später erfolgte seine Festnahme in Wien-Donaustadt, woraufhin er angezeigt wurde.

Schwere Verletzungen

Das Opfer musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch behandelt werden. Die Frau hatte mehrere Rissquetschwunden erlitten, eine Gehirnerschütterung davongetragen und einen Backenzahn verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.