Horror-Fahrt: Hund an Auto gebunden und mitgeschliffen

Tragisches Ende einer Hundebetreuung: Ein Moment der Unachtsamkeit kostete einen Puli-Mischling das Leben, nachdem er an einer Anhängerkupplung vergessen wurde.

Eine Frau aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen, die den Puli-Mischling (ungarische Hunderasse mit charakteristischem Rastalocken-Fell) einer Freundin betreuen sollte, erlebte einen tragischen Zwischenfall mit tödlichem Ausgang für das Tier. Nach Darstellung der Ermittlungsbehörden band die Hundesitterin den ihr anvertrauten Vierbeiner zunächst an der Anhängerkupplung ihres Fahrzeugs fest, während sie ihren eigenen Hund auf der Rückbank platzierte. In einem verhängnisvollen Moment der Unachtsamkeit vergaß sie offenbar den angebundenen Puli-Mischling und fuhr los.

Erst nach mehreren Kilometern stoppte sie das Fahrzeug. Der schwer verletzte Hund wurde umgehend in eine Tierklinik transportiert, parallel dazu nahm die Polizei ihre Untersuchungen auf. Die Verletzungen des Tieres waren jedoch so gravierend, dass eine Einschläferung unumgänglich war.

Tragischer Unfall

Vermutlich handelt es sich um einen schrecklichen Unfall, denn ein Motiv für eine absichtliche Handlung erscheint kaum vorstellbar. Die Polizei hat sich bislang nicht zur Frage geäußert, ob Vorsatz im Spiel war – eine Annahme, die derzeit wenig plausibel erscheint.

Jeder kennt aus dem eigenen Alltag Situationen, in denen Routinehandlungen ohne bewusstes Nachdenken ablaufen. Unabhängig von der Schuldfrage bleibt jedoch die traurige Gewissheit: Der kleine Puli-Mischling ist unwiederbringlich verloren.