Horror-Szene in 300 m Höhe – Heißluftballon verfängt sich an Funkmast! (VIDEO)

Ein Heißluftballon, ein Mobilfunkmast und fast 300 Meter Höhe – was folgte, nennt die Feuerwehr den „Super Bowl der Seilrettungen“.

Als ein Heißluftballon im US-Bundesstaat Texas gegen einen Mobilfunkmast prallte, saßen die beiden Insassen plötzlich in fast 300 Metern Höhe fest. Der Aufprall ereignete sich am 28. Februar 2026 in Longview, Texas. Die Feuerwehr wurde an diesem Samstagmorgen um 8:15 Uhr alarmiert. Durch die scharfen Kanten des Mastes wurde die Hülle des Ballons aufgeschlitzt.

Stephen Winchell von der Spezialeinheit Longview schilderte die Situation bei einer Pressekonferenz eindringlich: „Der Korb schaukelte dort ziemlich stark im Wind.“ Die verängstigten Insassen hätten sich an den Rändern des Korbs festgeklammert.

Komplexe Rettungsaktion

Wegen der extremen Höhe und der Komplexität der Lage begannen die Einsatzkräfte um 8:50 Uhr mit den Kletterarbeiten, wobei mehrere Seilsysteme zum Einsatz kamen. Laut einem Bericht der „New York Post“ waren insgesamt 14 Helfer an der Rettungsaktion beteiligt.

Das Abseilen erfolgte in mehreren Etappen. Gegen 10 Uhr gelang es schließlich, die beiden Verunglückten in einer Höhe von rund 280 Metern zu erreichen – beide waren bei Bewusstsein und blieben unverletzt. Die Feuerwehr bezeichnete den Einsatz als „hochtechnischen und zeitaufwendigen“.

Mit jeweils 90 Meter langen Seilen wurden die Insassen Schritt für Schritt nach unten gebracht, bis sie wieder sicheren Boden erreichten.

Winchells Würdigung

Auch das Verhalten der Balloninsassen fand ausdrücklich Anerkennung: Sie hätten „alles Notwendige getan, um ruhig und kooperativ zu bleiben“.