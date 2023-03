Horrorfahrt: Taxifahrer belästigt Serbin und ihre Tochter sexuell

Ein 46-jähriger serbischer Taxifahrer ist verdächtig am Montag gegen 21.30 Uhr eine 30-jährige Frau aus Serbien während der Taxifahrt sexuell belästigt zu haben.

Eine serbische Staatsangehörige hat die Polizei alarmiert, nachdem sie gegen ihren Willen in einem Fahrzeug festgehalten und sexuell belästigt wurde. Der Vorfall ereignete sich an einer Tankstelle im Stadtgebiet von Braunau. Die Frau war mit ihrer 9-jährigen Tochter in einem Privattaxi unterwegs, auf dem Weg von Serbien nach Deutschland. Die Polizei hat vor Ort Ermittlungen durchgeführt.

Während der Fahrt, als die Neunjährige Tochter schlief, begann der serbische Taxilenker das Opfer wiederkehrend sexuell zu bedrängen und unsittlich zu berühren, wobei er versuchte durch gefährliche Drohungen welche sich sowohl gegen die Mutter als auch die Tochter richteten, die Duldung der sexuellen Handlungen zu erzwingen.

Frau verständigt heimlich Notruf

„Der Frau gelang es während der Fahrt vorerst ihren Verlobten und in Folge auch die Polizei zu verständigen und ihren aktuellen Standort mitzuteilen. Schließlich konnte das Fahrzeug gestoppt und der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden.“, so die Polizei Oberösterreich.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige in Folge in die Justizanstalt Ried überstellt.