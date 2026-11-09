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Offenheit

„Ich wollte nicht mehr leben“: Tennisprofi spricht über Suizidversuch

„Ich wollte nicht mehr leben“: Tennisprofi spricht über Suizidversuch
Epaimages
2 Min. Lesezeit |

Leandro Riedi spielt Tennis auf Profiniveau, doch niemand sah seinen Kampf. Jetzt bricht er sein Schweigen über das Jahr 2024.

Tennisprofi Leandro Riedi hat auf Instagram öffentlich gemacht, dass er 2024 einen Suizidversuch unternommen hat. Der 24-Jährige will mit seiner Geschichte für psychische Gesundheit sensibilisieren.

Riedi beschreibt eine Zeit voller Angstzustände und Panikattacken. Seinen inneren Kampf habe von außen oft niemand erkennen können. Aus der Krise fand er mit professioneller Hilfe, mit dem Beistand seiner engsten Vertrauten und mit intensiver Arbeit an sich selbst.

Offene Worte

Riedi hält fest: „Der 21. Juni 2024 ist ein Tag, den ich nie vergessen werde“. Warum er darüber spricht, erklärt er so: „Ich möchte darüber sprechen, weil die psychische Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit verdient.“

Seine heutige Verfassung beschreibt er als gefestigt: „Ich bin unglaublich stolz darauf zu sagen, dass diese Gedanken weit weg sind. Ich bin wirklich glücklich, dankbar für mein Leben und aufgeregt für die Zukunft.“ Mit seiner Botschaft wendet er sich an Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Niemand müsse psychische Probleme allein bewältigen.

Sportliche Rückschläge

Sportlich musste Riedi in den vergangenen Jahren mehrere Rückschläge wegstecken, darunter Verletzungen und Operationen. Derzeit pausiert er wegen einer im Juni erlittenen und operierten Verletzung am linken Handgelenk. In der Weltrangliste steht er aktuell auf Rang 245.

„Es gibt immer noch Herausforderungen, sowohl körperlich als auch mental“, sagt Riedi. Inzwischen habe er gelernt, besser auf sich selbst zu achten.

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